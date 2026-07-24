스마트도시 특수분류 도입 4개 대분류 체계 명확화

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 스마트도시산업의 시장 규모와 기업·일자리 현황, 성장성 등을 체계적으로 파악하고 맞춤형 산업 육성 정책을 지원하기 위해 ‘스마트도시산업 특수분류’를 신규 제정한다고 24일 밝혔다.

스마트도시산업은 도시 건설·운영에 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 첨단기술을 접목한 복합산업이다. 그간 AI CCTV, 지능형 교통시스템(ITS), 스마트파킹 등 관련 기술과 서비스가 기존 한국표준산업분류(KSIC)상 소프트웨어·건설·통신 등으로 분산돼 있어, 전체 산업 규모나 분야별 성장 추이를 명확히 파악하기 어렵다는 한계가 있었다.

이에 국토부는 스마트도시산업 특수분류 신규 개발을 제4차 스마트도시종합계획(2024~2028년)의 주요 과제로 지정하고, 전문가 검토와 국가데이터처 실무 협의를 거쳐 자문위원회 심의를 통과했다.

이번에 제정된 특수분류는 산업 가치사슬을 고려해 대분류 4개, 중분류 10개, 소분류 18개, 세분류 35개 계층구조로 세분화됐다. 대분류 영역은 스마트도시 생태계를 구성하는 ▷스마트도시기술업 ▷스마트도시기반시설업 ▷스마트도시서비스업 ▷스마트도시 관련 기관 및 단체 등 총 4개로 구분해 제조·관리부터 서비스 제공, 판매·임대까지 산업 전반을 포함하도록 했다.

국토부는 이번 특수분류를 기반으로 2027년 스마트도시산업 실태조사를 시범 실시할 계획이다. 조사 결과는 향후 ‘국가승인통계’ 지정을 추진하며, 확보된 통계 지표는 R&D 및 예산 지원, 규제 샌드박스 대상 선정, K-스마트도시 기업의 해외 진출 지원 등에 활용된다.

기업은 국가 공인 분류체계를 통해 사업 영역과 시장성을 명확히 입증할 수 있게 되며, 투자자 역시 성장 가능성이 높은 분야를 발굴하기 용이해질 전망이다.

이기봉 국토교통부 도시정책관은 “스마트도시산업의 범위를 구체화해 산업 육성의 토대를 마련했으며, 국토부와 국가데이터처 간 적극적인 협업으로 공신력 있는 분류체계를 신속히 제정했다는 점에서 의미가 크다”며 “체계적인 통계를 구축해 글로벌 스마트도시 생태계를 선도할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

한편 국토부는 과학기술정보통신부·부산시와 올 9월 9∼11일 부산 벡스코에서 ‘2026 월드 스마트시티 엑스포’를 개최한다.