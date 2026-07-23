배경훈 부총리·통신3사 CEO 간담회 AI인프라 투자 촉진·규제개성 강조…내달 민관협의체 구성 통신3사 7월 ‘고객혜택 강화’ 방안 발표…8~9월 혜택 적용

[헤럴드경제=박세정 기자] 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부(과기정통부) 장관이 통신3사 최고경영자(CEO)를 만나 인공지능(AI) 네트워크 고도화를 통해 ‘대체 불가 대한민국’을 만들자고 강조했다.

내달부터 민관 협의체를 구성해 투자 촉진과 규제 개선 등 정부의 적극적인 지원방안을 마련하겠다는 계획도 밝혔다.

통신3사는 민생 안정에 동참하기 위해 이달 고객 혜택 방안을 발표한다.

배 부총리는 23일 서울 중구 SK텔레콤 사옥에서 열린 부총리-통신 3사 CEO 간담회에서 “차세대 네트워크 투자와 범국가적 민생 안정 노력에 동참하기로 한 통신3사에 감사를 표한다”며 이같이 밝혔다.

배 부총리는 “이제는 통신사가 통신망 기업을 넘어 AI가 끊임없이 작동하도록 AI 인프라부터 일상생활·산업현장을 촘촘히 연결하는 AI 인프라·플랫폼 기업”이라고 강조했다.

이어 그는 “정부와 통신업계가 협력해 AI 네이티브(AI-Native) 네트워크 고도화해야 한다”면서 “국민 누구나 통신·인터넷‧AI의 혜택을 누릴 수 있도록 계속 노력해 ‘대체불가 대한민국’을 함께 만들어가자”고 강조했다.

우선 이날 간담회에서는 AI 기반 네트워크 고도화 방안이 집중 논의됐다. 통신 3사는 차세대 네트워크 고도화를 위한 투자 의지를 밝혔다.

SK텔레콤은 6G, 지능형 기지국(AI-RAN) 등 미래 네트워크 진화와 AI 경쟁력 강화에 대한 자사의 비전을 발표했다.

이어 KT는 해저케이블 용량 확대 및 육양국 다변화, 저궤도위성망 경쟁력 확보 방안을 설명했다. LG유플러스는 연내 5G 단독모드(SA) 구축과 AI 기반 자율운영 네트워크 구현 등에 대한 계획을 공유했다.

이에 맞춰 정부도 투자 촉진을 위한 제도개선과 필요한 지원을 추진해 나가기로 했다. 특히 8월부터 통신3사와 네트워크 투자 및 통신규제 개선을 종합 패키지로 논의할 민관 협의체를 구성･운영키로 했다. 협의체 운영 결과는 연내 발표하는 것을 목표로 내걸었다.

이와 함께 통신3사는 민생안정을 위해 이달 중 고객 혜택 강화 방안을 발표하기로 했다. 혜택은 8~9월에 적용된다.

통신3사는 통신서비스가 일상생활에 필수적인 기반인 만큼 민생 안정을 위한 통신사의 역할이 중요하다는데 인식을 같이했다. 이에 따라 다양한 고객 혜택 강화 방안을 내놓고 민생안정 노력에 동참하기로 했다.

세부적으로 혜택 방안에는 생활밀접 분야의 멤버십이나 제휴 할인 확대 방안이 담길 예정이다. 상대적으로 경제적 부담이 큰 청년이나 취약계층의 어려움을 완화할 수 있도록 한시적 요금제 추가혜택 제공 등도 발표된다.

또한 통신사는 휴대폰 유통업계, 알뜰폰업계, 정보통신공사업계와도 상생 발전하는 균형 있는 성장이 필요하다는데 뜻을 모았다. 고가요금제 가입 유도 지양 등 건전한 유통환경 조성, 도매대가 지속 개선, 일감 확대 등에 노력하기로 했다.