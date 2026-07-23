과기부·KISA 진행 프로젝트 참여 결제대행사 협업 바탕 시스템 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 진행하는 블록체인 혁신선도 프로젝트의 ‘예금토큰 기반 결제 인프라 확대 사업’에 참여한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 재정경제부, 한국은행 등의 협력 아래 금융결제원이 주관하고 시중은행, 결제대행사 등이 참여하는 민간 컨소시엄 형태로 진행된다. 한은의 프로젝트 한강을 통해 검증된 기관용 CBDC(중앙은행 디지털화폐) 기반 예금토큰 실증 경험을 바탕으로 국민이 실생활에서 활용할 수 있는 민간 결제 인프라를 구축하는 것이 목표다.

앞서 국민은행은 지난해 프로젝트 한강 1단계 사업에 참여해 세븐일레븐, 교보문고, 이디야커피, 현대홈쇼핑 등 다양한 온오프라인 가맹점에서 디지털화폐 결제 경험을 고객에게 제공한 바 있다.

국민은행은 이번 사업을 통해 예금토큰 결제의 확산과 이용 편의성 제고에 나선다. 참여 은행 가운데 가장 많은 결제대행사 협업 체계를 구축했다. 가맹점이 별도의 단말기 교체나 시스템 개편 없이 기존 결제망을 활용해 예금토큰 결제를 할 수 있도록 지원할 예정이다.

우수한 기술력을 보유한 블록체인·정보기술(IT) 분야 중소기업·스타트업과의 기술 협력을 확대하고 재경부의 국고금 관리와 정부 업무추진비 시범사업 등 공공 분야 연계사업과도 힘을 합칠 예정이다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 고객의 금융 편의성을 높이는 것은 물론 소상공인을 비롯한 다양한 경제 주체가 함께 성장할 수 있는 포용적인 디지털 금융 생태계 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.