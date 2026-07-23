유한대학교와 공동 진행 도이타여자단기대학 재학생 대상 교육 시행

[헤럴드경제=서재근 기자] 파라타항공은 유한대학교와 함께 일본 도이타여자단기대학 재학생들을 대상으로 ‘2026 유한-파라타 애비에이션 서비스 트레이닝 프로그램(2026 Yuhan–Parata Aviation Service Training Program)’을 운영했다고 23일 밝혔다.

이번 프로그램은 지난 7월 13일부터 17일까지 4박 5일간 유한대학교 항공훈련센터에서 진행됐으며, 일본 도이타여자단기대학 재학생 15명이 참여했다. 학생들은 한국 항공사의 객실 서비스와 안전 업무를 직접 체험했다.

교육에는 다양한 항공사 근무 경험을 보유한 파라타항공 객실승무원들이 직접 강사로 참여했다. 실제 운항 경험을 바탕으로 서비스 철학과 승객 응대, 기내 서비스 절차 등 현장에서 축적한 실무 노하우를 전수했으며, 이미지메이킹과 서비스 커뮤니케이션, 기내식·음료 서비스, 응급처치 교육 등을 함께 진행했다.

특히 참가 학생들은 파라타항공이 투자해 유한대학교에 구축한 항공훈련센터의 전문 교육시설을 활용해 객실 안전장비 사용법과 기내 화재 대응, Door Trainer를 활용한 도어 작동, A330 비상탈출 슬라이드 체험 등 실제 승무원 교육과 유사한 실습을 경험했다.

파라타항공은 이번 프로그램이 일본 예비 항공인들에게 한국 항공서비스의 경쟁력을 알리는 것은 물론, 나리타·오사카·삿포로 등 일본 노선 확대와 함께 현지 브랜드 인지도를 높이는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

이상희 파라타항공 훈련팀 파트장은 “이번 프로그램은 한국 항공서비스의 강점과 파라타항공의 서비스 철학을 미래 항공인들과 공유하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 유한대학교 항공훈련센터를 활용한 교육 프로그램을 확대해 한국 항공업계의 위상을 높이는 데 이바지하고 싶다”고 말했다.

한편, 파라타항공은 연휴 기간 항공권 예약 경쟁이 빨라지는 흐름을 반영해 고객들이 여행 일정을 조기에 세울 수 있도록 하기 위해 지난달 겨울 성수기 항공권 선판매를 단행하는 등 고객 여객 편의 제고를 위해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다.