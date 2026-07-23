국내 상장 최대 규모 해외 커버드콜 ETF 상장 이후 연 15% 수준 분배금 지급

[헤럴드경제=문이림 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜’ 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 2조원을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 기준 ‘TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜’ ETF의 순자산은 2조2234억원으로 집계됐다. 국내에 상장된 해외 커버드콜 ETF 가운데 가장 큰 규모다.

2024년 6월 상장한 이 ETF는 미국 나스닥100 지수에 투자하면서 데일리 커버드콜 전략을 활용해 월 단위 분배금을 지급하는 상품이다. 약 2년간 연 15% 수준의 분배금을 꾸준히 지급했으며 분배금을 포함한 누적 수익률은 상장 이후 54.3%를 기록했다.

월 분배금도 꾸준히 늘었다. 2024년 7월 120원에서 올해 6월에는 151원으로 증가해 약 26% 성장했다.

미래에셋자산운용은 최근처럼 시장 변동성이 확대되는 국면에서는 커버드콜 전략을 활용해 주식 투자에 따른 성장 기회와 함께 옵션 프리미엄을 통한 현금흐름을 확보하려는 투자 수요가 커지고 있다고 설명했다. 실제로 최근 1개월 동안 개인투자자는 해당 ETF를 1554억원어치 순매수했다.

커버드콜 ETF는 주식이나 지수에 투자하는 동시에 콜옵션을 매도해 확보한 옵션 프리미엄을 분배 재원으로 활용하는 상품이다. 타겟 데일리 커버드콜은 당일 만기 콜옵션을 활용한다.

이정환 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부장은 “TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF의 순자산 2조원 돌파는 성장성과 안정적인 현금흐름을 동시에 추구하는 투자자들의 수요가 반영된 결과”라며 “앞으로도 혁신적인 커버드콜 전략을 바탕으로 투자자들에게 차별화된 투자 솔루션을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.