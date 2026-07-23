사회적가치硏, SPC 연구 지원 4000개 가상기업 시뮬레이션 통해 SPC 효과 분석 “SPC 제도화 논의 위한 정책적 근거 활용 기대”

[헤럴드경제=고은결 기자] 사회적가치연구원(CSES)은 해당 연구원이 지원한 사회성과인센티브(Social Progress Credit, 이하 SPC) 연구가 사회과학 분야 국제학술지(SSCI)에 게재됐다고 23일 밝혔다.

SPC는 사회적기업이 창출한 사회적 가치를 화폐 가치로 측정하고, 그 성과에 비례해 인센티브를 지급하는 사회성과 기반 보상 제도다. 이는 최태원 SK그룹 회장이 2013년 다보스 포럼에서 사회문제 해결을 위한 정책 방안으로 제안한 개념으로, 사회적 가치를 객관적으로 측정하고 시장 매커니즘에 따라 보상해야 한다는 정책 설루션이다. 이런 SPC의 정책적 효과를 검증한 연구 성과가 국제 SSCI 학술지 게재를 통해 객관적인 학술적 근거를 확보한 셈이다.

이번 연구 결과는 이화여자대학교 경영학부 김상준 교수의 논문 ‘Responses of Dual-purpose Organizations to Economic Compensation: an Agent-based Model Approach’에 담겨 조직 시뮬레이션 분야 국제 SSCI(Social Sciences Citation Index) 학술지인 ‘Computational and Mathematical Organization Theory’(2026년 6월)에 게재됐다.

이번 연구는 사회적가치연구원이 제공한 SPC 데이터를 활용해 수행됐으며, SPC가 사회적기업의 사회성과(Social Value, SV)와 경제성과(Economic Value, EV)에 어떤 영향을 미치는지를 에이전트 기반 모델(Agent-Based Model, ABM)을 활용해 분석했다.

연구진은 우선 SPC 참여 사회적기업 23개사를 심층 인터뷰해 기업의 특성과 의사결정 방식을 분석하고, 이를 바탕으로 사회적기업을 ▷사회성과와 경제성과가 모두 낮은 초기 조직 ▷사회성과 중심 조직 ▷경제성과 중심 조직 ▷사회성과와 경제성과를 모두 갖춘 이상적 혼합 조직 등 네 가지 유형으로 분류했다. 이후 유형별로 1000개씩 총 4000개의 가상기업을 만들어 실제 기업처럼 의사결정을 반복하도록 설정하고, SPC가 지급되는 상황을 가정해 7년간 사회적기업의 행동 변화와 성과를 시뮬레이션했다.

분석 결과 SPC는 사회적기업의 사회성과와 경제성과가 함께 성장하는 선순환 구조를 만드는 것으로 나타났다.SPC를 받은 기업은 먼저 사회적 가치 창출에 대한 동기가 높아지고, 이에 따라 사회성과가 향상됐다. 향상된 사회성과는 다시 추가적인 SPC 보상으로 이어져 기업의 자원을 확대했고, 확보된 자원은 다시 사회성과와 경제성과를 높이는 데 활용되는 선순환 구조가 됐다. 이는 SPC가 단순한 재정지원을 넘어 사회적기업의 행동 변화를 유도하는 정책수단으로 작동할 수 있음을 보여준다.

또한 SPC를 받은 모든 유형의 사회적기업에서 사회성과와 경제성과가 모두 늘었고, 특히 사회성과와 경제성과가 모두 낮은 초기 단계의 기업에서 가장 큰 효과가 나타났다. 연구원 측은 이번 연구가 SPC의 효과가 시간이 지나면서 점차 감소하는 경향은 있지만, SPC가 없는 경우보다 성장 둔화 시점을 늦추는 역할을 하는 것으로 나타나 사회적기업의 지속가능성을 높이는 보호장치로 기능할 수 있다고 전했다.

김상준 이화여대 경영학부 교수는 “SPC와 같은 사회성과 기반 보상이 사회적기업의 사회적 가치 창출 동기를 강화하고, 사회성과 향상이 다시 경제성과 향상으로 이어지는 선순환 구조를 형성할 수 있음을 시뮬레이션을 통해 확인했다”고 말했다. 나석권 사회적가치연구원 대표이사는 “이번 연구가 향후 SPC 제도화 논의의 중요한 정책적 근거로 활용되기를 기대한다”고 전했다.