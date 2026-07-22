2000억 들여 그린 3캠퍼스에 건설 DX 부문 미래성장동력 확보 전략

삼성전자가 미래 성장동력 확충의 일환으로 광주사업장에 HVAC(냉난방공조) 공장을 짓는다. 삼성전자는 현재 광주 내 3개의 캠퍼스(그린1·2·3)에서 에어컨, 냉장고, 세탁기·건조기 등을 생산하고 있는데, 이번 신공장 부지는 그린3캠퍼스 내로 정해졌다.

삼성전자는 지난해 11월 유럽 최대 공조기기 업체인 독일의 플랙트그룹(FlaktGroup)을 인수한 바 있는데, 이후 1년도 채 지나지 않아 국내에 관련 생산 기지 구축에 나선 것이다.

삼성전자는 지난 21일에는 대표이사 직속 로봇사업 조직을 신설한다고 밝히며 로보틱스 시장에 공식 출사표를 던졌는데, 이번 HVAC 신공장 건립 소식까지 전해지면서 신사업 다각화의 윤곽이 점차 드러나고 있다는 분석이다.

22일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 광주 첨단산업단지 내 HVAC 공장 건축 허가 신청서를 관할 지방자치단체에 제출한 것으로 확인됐다. 이 공장이 들어설 부지는 삼성전자 광주 그린시티3캠퍼스 내 약 1만평 규모로, 3캠퍼스에서 가동되고 있는 공장의 일부 라인을 조정하는 동시에 나대지에 공장을 짓는 증축 형식이 될 것으로 보인다.

이번 HVAC 공장 신설에는 약 2000억원 가량이 투입될 것이라는 관측이다. 이를 통해 AI(인공지능) 데이터센터향 냉각기 등 HVAC 라인업을 강화, 부진을 겪고 있는 완제품(DX) 부문의 신성장 동력을 확보하겠다는 전략이다.

그간의 삼성전자 공조 사업은 가정용·상업용 시스템에어컨 중심의 개별 공조에 국한돼 있었다면 플랙트 인수로 쇼핑몰·공장·병원 등 대형시설에 들어가는 중앙공조까지로 확장됐다. 또 이를 통해 폭발적 수요가 예상되는 AI 데이터센터 공조 수주까지 노릴 수 있게 됐다. 이로써 상대적으로 실적 변동성이 높은 B2C(소비자 대상) 사업 비중을 줄이고 B2B(기업간거래) 사업 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

또 그룹 차원의 새 먹거리인 데이터센터 사업에서도 중추 역할을 할 것으로 보인다. 삼성은 오픈AI·소프트뱅크 등이 최대 5000억달러를 투자해 미국 전역에 최첨단 데이터센터를 건설 중인 ‘스타게이트 프로젝트’에 참여하고 있다. 여기서 삼성전자는 반도체와 공조를, 삼성물산과 삼성중공업은 부유식 데이터센터를, 삼성SDS는 오픈AI와 AI 데이터센터 공동 개발 등을 각각 담당하고 있다.

지난 1월 데이비드 도니 플랙트그룹 최고경영자(CEO)는 “한국에 2026년 설립 예정인 신규 생산라인은 미래 공장의 ‘표준 모델’ 같은 역할을 할 것”이라며 “이 공장을 발판 삼아 아시아 지역 전반에서 플랙트그룹의 존재감을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 공장은 당초 8월 말 착공이 예상됐다. 하지만 예정 부지서 멸종위기 야생생물 2급인 ‘맹꽁이’가 발견되면서 일정이 다소 미뤄질 것으로 보인다. 이에 삼성전자는 대체서식지 3~4군데를 추려 맹꽁이를 안전하게 이동시켜 개체를 보존하겠다는 방침이다. 영산강유역 환경청에도 맹꽁이를 이주시키기 위한 멸종위기종 대체서식지 조성 계획서를 제출한 상태다. 박지영 기자