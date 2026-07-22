21일 오찬 뒤 각자 페이스북에 글 남겨

[헤럴드경제=한지숙 기자] 홍준표 전 대구시장이 송영길 더불어민주당 당대표 후보와 만난 뒤 “정치에 낭만은 사라지고 오로지 투쟁만 남았다”라고 씁쓸한 심경을 전했다.

22일 정치계에 따르면 홍 전 시장은 전날 밤 페이스북에 “오늘 (제가 사는)잠실까지 찾아와 준 송영길 의원과 오찬을 했다”라며 “송 의원은 극심한 여야 대립 속에서도 대화의 끈을 놓지 않고 국회에서 막후대화를 하던 서로 존중하는 후배였다”라고 소개했다.

이어 “국회가 싸울 때 싸우더라도 그건 국정을 두고 싸우는 것이고 사적 감정으로 정치를 하면 안 되는데 요즘 여야는 대화와 타협보다 증오와 감정으로 서로 대하다보니 정치에 낭만은 사라지고 오로지 투쟁만 남은 원형경기장이 됐다”라고 했다.

홍 전 시장은 “논쟁은 사라지고 다툼만 남았다. 유감이다”라고 덧붙였다.

같은날 송영길 후보도 페이스북에 글을 올려 “오랜만에 홍준표 선배와 오찬을 했다”고 알렸다.

송 후보는 “지난 2021년 국힘 대선경선에서 신천지 개입이 없었다면 윤석열이 아닌 홍준표 후보가 대선 후보가 되었을텐데 하는 아쉬움을 나누었다”라며 “대선 후 이만희 교주와 홍준표 선배가 직접 만나 나눈 충격적인 이야기를 들었다”고 했다.

그러면서 “몇 가지 사실관계 확인을 한 후 방송에서 이야기 하도록 하겠다”라며 신천지의 정치개입 문제를 전당대회 의제로 다룰 것임을 예고했다.

앞서 김민석 후보도 ‘신천지’가 민주당 당원으로 들어와 전당대회에 개입하려는 정황이 있다는 주장을 펼쳤다.

김 후보와 송 후보 모두 올해 초 ‘통일교 신천지 특검’이 무산된 배경에 의문을 제기하며 정청래 지도부를 겨냥하고 있다.

이에 대해 정청래 후보는 “가짜뉴스에 법적대응하겠다”고 반박했다.