보장형·금융형 상품 가입 후 3회차 납입 유지시 경품 제공 2~3만원 네이버페이·모니머니

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성생명은 이달 중 삼성생명 다이렉트와 삼성금융 통합플랫폼 모니모에서 보장형·금융형 보험상품에 가입한 고객을 대상으로 ‘7월 다이렉트 보험 이벤트’를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트는 삼성생명 다이렉트를 통해 대상 보험상품에 신규 가입한 고객이 대상이다. 이벤트 기간은 오는 31일까지며, 가입 후 3회차 납입과 정상 유지 조건을 충족하면 10월 말 이내 경품이 제공될 예정이다.

보장형 상품은 보험료 구간에 따라 네이버페이 포인트 1만원에서 최대 2만원이 지급된다. 대상 상품은 ▷삼성 팩 건강보험(종합팩·암뇌심팩·뇌심팩) ▷삼성 인터넷 정기보험 ▷삼성 인터넷 (비)갱신암보험 ▷삼성 인터넷 (경증간편) 입원건강보험 ▷삼성 인터넷 (신간편) 암치료보험 ▷삼성 인터넷 치아보험 ▷삼성 인터넷 (신간편) 뇌심건강보험 등 삼성생명 다이렉트의 주요 보장성 상품이다.

금융형 상품 가입 이벤트도 함께 진행된다. ‘삼성 돌려받는 연금저축보험’과 ‘삼성 인터넷 NEW 연금보험’은 월 보험료 25만원 이상 각 상품에 처음 가입하면 네이버페이 포인트 3만원을 지급한다. ‘삼성 바로받는 연금보험’은 5000만원 이상 가입시 네이버페이 포인트 3만원을, 모니모 전용 상품인 ‘따박따박 연금보험’은 월 보험료 10만원 이상 첫 가입시 모니머니 3만원을 준다.

삼성생명 관계자는 “다이렉트 채널은 고객이 필요한 보장을 스스로 선택하고 빠르게 가입할 수 있다는 점에서 활용도가 높아지고 있다”며 “간편한 가입 경험과 함께 체감할 수 있는 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 삼성생명은 올해 인공지능(AI) 기반 플랫폼과 디지털 채널을 성장축으로 삼아 보험을 넘어선 ‘라이프케어 복합금융 플랫폼’ 전략을 추진하고 있다.