[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 중국이 오는 9월 백악관에서의 정상회담 전 인공지능(AI) 산업에 대한 정부간 회담을 먼저 열기로 했다.

로이터 통신은 21일(현지시간) 지난 5월 미중 정상회담에서 합의한 AI 회담이 오는 9월 24일 시진핑 중국 국가주석의 미국 방문 전 열릴 가능성이 있다고 보도했다. 복수의 소식통들은 스콧 베선트 미 재무장관이 미국 측 협상단을 이끌고 이 ‘AI 회담’에 참여할 것이라 알렸다.

아직 회담 준비는 초기 단계에 머무는 것으로 알려졌다. 참석자들이나 회담 개최 장소, 의제 등은 검토 단계다. 날짜도 아직 확정되지는 않았지만, 정상회담 전 AI 회담을 먼저 열어 의제에 대한 논의를 충분히 진행한다는 데에 공감대가 형성된 것으로 알려졌다.

미 백악관과 국무부, 중국 국가발전개혁위원회(발개위) 등 양국 관계 기관들은 이에 대해 별도의 언급을 하지 않았다.

다만 베선트 장관은 이날 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 AI모델 개발 과정에서 지식재산권에 대한 우려를 표하며 중국 AI 모델이 미국 모델을 ‘증류((distillation))’해 개발됐다는 의혹을 들여다 볼 것이라 말했다. 그는 “우리는 많은 중국 모델에서 미국 대형언어모델(LLM)의 ‘워터마크’를 발견하고 있다. 이는 받아들일 수 없는 일”이라며 “향후 며칠 혹은 몇 주 안에 이에 대해 들여다볼 것”이라고 말했다.

베선트 장관은 의혹처럼 중국 AI 기업들이 미국 모델을 ‘증류’했다면 이를 ‘지식재산권(IP) 절도’라 볼 수 있다며 “우리는 이러한 절도를 이유로 그들을 제재할 능력이 있다”고도 했다.

양국은 상대국의 프런티어급 AI 모델이 자국 산업이나 국가 안보에 위협이 될 상황을 두고 제재 방안을 고심하고 있다. 미국은 첨단 AI 칩의 대(對) 중국 수출을 규제하고 있다. 여기에 중국 스타트업 문샷의 저비용·고성능 AI 모델 ‘키미 K3’가 공개된 이후 자국 기업들의 중국산 AI 모델 사용 제한도 검토 중인 것으로 전해졌다.

중국 역시 미국 업체 앤트로픽의 미토스 모델을 이용한 해킹 가능성을 우려하면서, 자국산 첨단 AI 모델에 대한 외국의 접근을 제한하는 방안을 살펴보고 있다.