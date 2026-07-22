59·84㎡, 총 660가구 규모…풍무역 도보권 266가구 모집 2443건 접수, 평균 경쟁률 9.2대 1

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반산업이 김포 풍무역세권 B4블록에 공급하는 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’가 1순위 청약에서 최고 21.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 앞서 공급된 B5·C5블록에 이어 B4블록까지 청약 흥행을 이어가며 풍무역세권 ‘호반써밋’ 브랜드타운에 대한 관심을 확인했다.

22일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 21일 진행된 호반써밋 풍무Ⅲ 1순위 청약에는 특별공급을 제외한 266가구 모집에 총 2443건이 접수됐다. 평균 경쟁률은 9.2대 1이다.

타입별 경쟁률은 전용 59㎡A가 21.5대 1로 가장 높았다. 이어 84㎡A 12대 1, 59㎡B 11.8대 1, 84㎡B 4대 1, 84㎡C 3.9대 1, 84㎡D 3대 1 순으로 집계됐다.

이번 청약 흥행은 김포 풍무역세권 마지막 아파트라는 희소성과 분양가상한제 적용에 따른 가격 경쟁력이 영향을 미친 것으로 분석된다.

분양 관계자는 “호반써밋 풍무Ⅲ가 들어서는 B4블록은 풍무역세권에 계획된 초등학교 부지와 맞닿은 초품아 단지로 유치원·중학교 부지도 가까워 우수한 교육환경을 갖췄다”며 “김포골드라인 풍무역을 도보로 이용할 수 있고 기존 풍무동과 사우동의 생활 인프라까지 편리하게 누릴 수 있어 실수요자들의 관심이 높았던 것으로 보인다”고 말했다.

당첨자는 오는 28일 발표된다. 당첨자 서류 접수는 오는 30일부터 다음 달 7일까지 진행되며, 정당계약은 다음 달 10일부터 12일까지 3일간 실시된다.

호반써밋 풍무Ⅲ는 경기도 김포시 사우동 458번지 일원 김포 풍무역세권 도시개발사업 B4블록에 들어선다. 지하 2층~지상 29층, 8개동, 전용면적 59·84㎡, 총 660가구 규모로 조성된다. 입주는 2029년 5월 예정이다.

B4블록은 풍무역세권 내 호반써밋 3개 단지 가운데 초등학교·유치원·중학교 부지와 가장 가까운 입지다. 단지에는 피트니스센터, 실내골프연습장, XR 콘텐츠를 갖춘 키즈카페, 어린이집, 작은도서관 등 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다. 대지면적의 40% 이상은 조경 공간으로 조성된다.

호반써밋 풍무Ⅲ 공급으로 풍무역세권에는 앞서 공급된 B5·C5블록과 함께 총 2577가구 규모의 호반써밋 브랜드타운이 조성될 예정이다.

한편 지난달 2일 진행된 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’ 1순위 청약에서는 특별공급을 제외한 일반공급 533가구 모집에 3072건이 접수돼 평균 5.76대 1의 경쟁률을 기록했다.