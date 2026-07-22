3400억 금융 약정 체결

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 총사업비 2조7000억원 규모의 전남광주통합특별시 ‘챔피언스시티 복합개발 1차 사업’에 대표 금융주선기관으로 참여해 약 3400억원(조달규모 총 1조1000억원)의 금융약정을 체결했다고 22일 밝혔다.

‘챔피언스시티 복합개발’ 사업은 전남광주통합특별시 북구 임동 전남방직·일신방직 공장부지(29만5234㎡)를 주거와 상업, 문화가 어우러진 복합도시로 조성하는 사업이다. 서남권 반도체 클러스터 조성에 발맞춰 우수 인재의 안정적인 정착과 지역의 새로운 성장거점을 마련한다는 취지다.

총 2차 개발단계 중 이번 1차 사업은 주상복합 아파트 3216세대 공급과 함께, 초등학교 및 기반 도로 등 공공인프라시설을 조성한다. 올해 9월 착공해 2030년 11월 준공이 목표이다. 일대의 산업유산을 보존한 역사문화공원과 시민공원도 1만평 규모로 조성한다.

NH농협은행은 지난 2022년 부동산PF 시장 경색 속에서도 브릿지론을 지원한 데 이어, NH투자증권 등 범농협 계열사와 함께 이번 본 PF까지 사업 전 과정에 참여한다. 수도권이 아닌 사업장에 초기부터 금융지원을 이어간 사례로, PF 시장 안정화와 지역 균형발전에 기여한다는 취지다.

농협은행 관계자는 “본 사업은 정부의 서남권 반도체산업 육성 정책에 부응하고 지역사회와 함께 성장하는 대표적인 개발사업”이라며 “앞으로도 생산적 금융을 통해 지역경제 활성화와 국가 균형발전에 기여하는 금융 동반자 역할을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

농협은행은 서남권에만 총 12개의 사업장 5658억원 규모 약정액을 보유하고 있다. 올해에는 국민성장펀드 1호 사업인 신안우이 해상풍력 프로젝트 투자, 광양 배터리 에너지 저장시스템 사업 금융주선 등 지역밀착 생산적 금융 확대에 나서고 있다.

한편 농협은행은 약 21조원 규모의 전남광주통합특별시의 첫 시금고 운영 금융기관으로 선정됐다. 이에 올해 말까지 전남광주통합특별시 시금고를 맡게된다.