우리은행 2분기 DC 수익률 57.1% 관리 중심 기조 도입하며 1년 만 수직 상승 전문가 설게 추천 맞춤형 포트폴리오도 제공 우리금융 내 계열사 연계 퇴직연금 상품 개발 착수

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행의 퇴직연금 확정기여형(DC)과 개인형 퇴직연금(IRP) 수익률이 올해 2분기 기준 모두 50%를 넘어선 것으로 나타났다. 1년 전만 해도 한 자릿수에 머물렀던 수익률이 주식시장 상승세와 올해부터 본격 도입한 현장 중심 자산관리 체계에 힘입어 큰 폭 오른 것으로 분석된다.

22일 은행연합회 공시에 따르면 우리은행의 올해 2분기 원리금 비보장형 DC 수익률은 57.1%를 기록했다. 이는 4대 시중은행 가운데 가장 높은 수준이다. 지난해 1분기 2.84%, 2분기 6.92%였던 수익률은 약 1년 만에 50%포인트 가까이 상승했다.

개인형 IRP 수익률도 비슷한 흐름을 보였다. 지난해 1분기 3.24%, 2분기 6.96%였던 원리금 비보장형 IRP 수익률은 올해 2분기 51.71%로 뛰었다. 4대 시중은행 가운데 두 번째로 높은 수준이다.

주가 상승세에 더해 올해부터 기존 상품 중심의 사업 기조를 ‘관리 중심’으로 전환하면서 큰폭의 수익률 상승을 이뤄냈다는 게 우리은행의 설명이다. 우리은행 관계자는 “퇴직연금 적립금 자체는 늘고 있지만 대다수 가입자의 계좌는 원리금 보장형 비중이 높아 실질적인 수익률이 낮은 수준”이라며 “상품 가입 이후 어떤 선택을 해야 하는지 모르는 경우가 많은데, 이 때문에 전문가가 가입자의 자산 구조를 점검하는 과정이 필요하다”고 말했다.

우리은행은 지난해 시범 운영한 ‘찾아가는 연금서비스’를 올해부터 본격 시행하고 있다. 영업점 직원과 본부 소속 연금 전문가가 기업을 직접 방문해 임직원을 대상으로 퇴직연금 맞춤형 컨설팅을 제공하는 방식이다. 가입자가 보유한 DC와 IRP 계좌를 점검한 뒤 투자 성향과 은퇴 시기 등을 반영한 맞춤형 운용 전략을 제안하고 있다.

이와 함께 은행 홈페이지 등을 통해 전문가가 설계한 추천 포트폴리오도 제공하고 있다. 투자 성향과 생애주기, 시장 상황 등을 종합적으로 고려해 3~4개의 핵심 펀드로 구성한 포트폴리오를 제시하고, 이후에도 운용 현황을 지속적으로 점검해 관리한다.

우리은행은 앞으로 우리금융지주 계열사와 연계한 연금상품을 늘리는 한편, 시스템 고도화를 통해 디지턱 기반의 자산관리 인프라를 구축한다는 계획이다.

금융감독원에 따르면 지난 연말 기준 금융권 퇴직연금 적립금은 501조4000억원으로 전년 말 대비 16.1% 늘었다. 이중 원리금보장형이 전체의 75.4%를 차지하는 등 안전 추구형 투자자가 압도적으로 많았다. 금감원은 자산 배분 투자 유도 차원에서 다양한 제도개선에 나선다는 계획이다.