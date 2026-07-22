“영랑호옆 용촌리 규제 유지는 납득안돼”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 평화경제 거점도시 강원특별자치도 고성군은 토성면 남부권 군사시설 보호구역(군용통신시설 반경 2km)이 22일 국방부 관보 고시에 따라 군용통신시설 반경 500m로 범위로 대폭 축소된다고 밝혔다.

토성면은 속초시에 접한 고성 최남단 마을로, 아야진해수욕장, 미시령계곡, 대학 글로벌캠퍼스, 파인리즈골프장, 대명소노 델피노, 켄싱턴 등을 가진 관광지이다.

이번 규제 해제로 토성면 남부권에 대한 적극적인 개발과 발전이 기대된다.

고시에 따르면, 고성군·속초시에 걸친 고성군 토성면 소재 군용통신시설로 인한 군사시설 보호구역(제한보호구역)을 639만㎡ 규모로 해제한다는 것이다. 고성군 지역 해제 면적 규모는 토성면 일대 450만㎡이다.

기존 군사시설 보호구역이 군용통신시설 반경 2㎞에서 500m 범위로 축소되고 고도 제한(앙각2도)은 폐지된다.

이에 따라, 이번 해제 구역에 속하는 고성군 토성면 봉포리·인흥리·성천리 일대에서는 각종 건축 및 개발행위 시 해당 군부대와의 협의 절차가 생략되고, 건축물 높이에 대한 제약이 사라진다.

다만, 해당 군용통신시설을 중심으로 반경 500미터 범위의 군사시설 보호구역(제한보호구역)은 여전히 존재하여, 용촌리 주민들의 아쉬움을 자아내고 있다. 규제의 원인인 군부대 주둔으로 인한 오랜 희생에 따른 보상을 해당 마을 주민들이 온전히 누리지 못하게 되었다는 반응이다.

용촌리는 속초 영랑호와 매우 가까운 곳으로, 군사보호구역이라는 점이 이해가 되지 않을 정도로 관광객들의 이동이 빈번한 곳이다.

고성군 관계자는 “이번 군사시설 보호구역 축소는 오랜 시간에 걸친 지역주민의 희생과 노력에 따른 결과로, 토성면 남부권 발전을 위한 규제 해소 측면에서 환영하지만, 해당 군부대가 주둔하는 용촌리 일대가 여전히 군사시설 보호구역에 포함된다는 점에서 문제 인식을 하고 있으며, 군사 규제 해소의 편익을 규제 원인 지역의 주민들이 온전히 누릴 수 있도록 용촌리 일대의 잔여 군사시설 보호구역 해제 추진 등을 지역주민과 합심하여 조속히 추진해 나가겠다.”라고 밝혔다.