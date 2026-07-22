TV 및 삼성동·강남·광화문 등 주요 지역 옥외광고 영화 ‘라이스보이 슬립스’의 앤서니 심 감독 참여

[헤럴드경제=김광우 기자] 오픈AI(OpenAI)는 한국에서 처음으로 챗GPT(ChatGPT) 브랜드 광고 캠페인 ‘그 모든 것에, ChatGPT’를 선보인다고 22일 밝혔다.

캠페인은 이날부터 TV를 비롯해 삼성동, 강남, 광화문 등 서울 주요 지역의 대형 옥외광고와 유튜브, 넷플릭스 등 다양한 디지털 미디어를 통해 공개된다. 오픈AI가 한국 시장을 위해 처음으로 기획·제작한 챗GPT 브랜드 캠페인이다.

캠페인의 핵심 메시지는 ‘그 모든 것에, ChatGPT’다. 업무나 학습을 위한 단순한 질문부터 이사와 같이 여러 선택과 준비가 필요한 삶의 중요한 순간까지, 챗GPT가 사람들이 원하는 일을 더욱 수월하게 해낼 수 있도록 돕는다는 의미를 담았다.

첫 광고인 ‘나의 새 집 찾기 좀 도와줘’ 편은 이사를 준비하고 새로운 동네에 적응해 나가는 커플의 이야기를 그린다. 각종 복잡하고 번거로운 일을 챗GPT와 함께 하나씩 해결해 나가는 모습을 보여준다.

오픈AI는 이번 이사 편을 시작으로 결혼 등 일상의 다양한 순간에서 챗GPT가 어떻게 실질적인 도움을 줄 수 있는지 보여주는 후속 캠페인을 차례대로 공개할 예정이다.

이번 캠페인은 최근 출시된 챗GPT Work를 통해 강화된 챗GPT의 에이전틱 역량과도 맞닿아 있다는 게 오픈AI 측의 설명이다. 챗GPT Work는 질문에 답하는 데 그치지 않고, 사용자가 연결한 앱과 파일에서 필요한 정보를 찾아 복잡한 과제를 여러 단계로 수행하고 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등 완성된 결과물까지 만들어 주거나 컴퓨터를 사용자 대신 직접 작동시킨다.

이번 캠페인의 특징 중 하나는 연출과 음악에 한국적 요소를 담았다는 것. 광고 연출은 한국계 캐나다인 영화감독 앤서니 심(Anthony Shim)이 맡았다. 앤서니 심 감독은 영화 ‘라이스보이 슬립스(Riceboy Sleeps)’에서 한국적 정체성과 가족, 이민자의 삶을 담아내 주목받은 바 있다.

이번 ‘이사’ 편의 음악은 김광석이 1995년 발표한 ‘바람과 나’가 사용됐다. 이어질 후속 영상에도 시대를 넘어 사랑받아 온 과거의 한국 음악을 활용한다.

오픈AI는 공개 전 진행된 내부 시사에서도 음악과 영상의 조화에 대한 호평이 이어진 만큼, 과거 사랑받아 온 곡들 역시 다시 한번 조명받는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 “챗GPT는 이제 질문에 답하는 도구를 넘어, 사람들이 원하는 일을 계획하고 실행하며 끝까지 완성할 수 있도록 돕는 파트너로 발전하고 있다”며 “한국에서 처음 선보이는 이번 브랜드 캠페인을 통해 챗GPT가 업무뿐만 아니라 결혼과 같은 삶의 중요한 순간에도 실질적인 도움을 줄 수 있다는 점을 보여주고 싶다”고 말했다.