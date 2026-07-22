지하 2층~지상 25층, 60~84㎡, 총 441가구 분양가상한제 적용, 전체 약 75% 특별공급 대우건설 올해 첫 민간참여 공공분양

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 오는 8월 인천 서해구 검암역세권 공공주택지구 B-1BL에 공급하는 민간참여 공공분양 아파트 ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’를 분양할 예정이라고 22일 밝혔다.

‘검암역 푸르지오 프라베뉴’는 지하 2층~지상 25층, 3개동, 60~84㎡(이하 전용면적), 총 441가구 규모로 대우건설이 올해 처음 선보이는 민간참여 공공분양 아파트이다. 대우건설은 지난해 남양주 왕숙, 하남 교산, 동탄 등 3기 신도시와 공공택지에서 민간참여 공공분양 아파트를 성공적으로 공급한 바 있다.

단지는 공항철도·인천2호선 검암역이 인접해 ‘서울 옆세권’ 입지에 더블역세권 교통망까지 갖추고 있다. 민간참여 공공분양 단지인 만큼 분양가상한제가 적용되며, 전체 공급 물량의 약 75%가 특별공급으로 배정된다. 생애최초와 신혼부부 등 무주택 실수요자는 민간분양보다 상대적으로 청약 기회를 넓게 가질 수 있다. 신생아 특별공급 배정과 우선공급 등의 혜택도 적용돼 민간분양 가점제에서 상대적으로 불리했던 30~40대 실수요자들의 관심이 집중될 것으로 전망된다.

단지가 들어서는 인천 검암역세권 공공주택지구는 인천 서해구 검암동과 경서동 일원에 조성되는 공공택지다. 인천도시공사(IH)에 따르면 약 81만1000㎡ 규모로 개발되며 계획인구 1만6200명(6636가구)을 수용할 예정이다.

단지는 공항철도와 인천지하철 2호선 환승역인 검암역을 도보로 이용할 수 있는 더블역세권 입지를 갖췄다. 공항철도를 이용하면 서울역과 디지털미디어시티(DMC) 등 서울 주요 업무지구까지 약 30분대로 이동할 수 있다. 김포공항역에서 지하철 9호선으로 환승하면 여의도와 신논현 등 주요 업무·상업지역으로도 편리하게 이동할 수 있다. 인천2호선을 이용하면 석남역(7호선), 주안역(1호선) 등에서 환승이 가능해 수도권 전역으로의 접근성도 뛰어나다.

도로 교통망도 우수하다. 청라IC를 통해 인천국제공항고속도로와 수도권제1순환고속도로 진입이 편리하며, 서울과 수도권 주요 지역으로 이동하기 수월하다. 향후 검암역 복합환승센터 개발이 완료되면 광역교통 여건은 더욱 개선될 전망이다.

검암역세권 공공주택지구에 인접해서는 간재울초, 검암초, 검암중, 간재울중, 서인천고 등이 위치해 있다. 단지 주변에는 아라뱃길 수변공원과 상동공원, 드림파크 야생화단지 등 다양한 녹지공간이 조성돼 있다. 이마트 검단점, 가톨릭관동대학교 국제성모병원 등 청라국제도시의 다양한 생활 인프라도 편리하게 이용할 수 있다.

단지는 전 가구를 남향 위주로 배치했다. 4베이 판상형 중심 설계(일부 제외)를 적용해 공간 활용도를 높였다. 피트니스센터를 비롯해 그리너리 스튜디오, 로컬허브라운지, 시니어클럽, 게스트하우스, 어린이집 등이 계획돼있다.

대우건설 관계자는 “검암역 푸르지오 프라베뉴는 더블역세권 입지와 풍부한 생활 인프라를 갖춘 검암역세권 핵심 입지에 들어선다”며 “민간참여 공공분양의 장점과 푸르지오 브랜드의 상품성을 모두 갖춘 만큼 실수요자들의 높은 관심이 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.

견본주택은 인천광역시 서해구 경서동 일대에 마련된다.

한편 대우건설은 상도15구역 주택정비형 재개발사업 시공사로 선정되는 등 올해 도시정비 시장에서 빠르게 영향력을 넓히고 있다. 대우건설은 올해 상반기에만 약 2조9000억원의 정비사업 수주액을 확보했다.