아이스크림미디어 발행 5·6학년 미술 개정판

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교 시각디자인학과 오태원 교수의 창작 작품이 교육출판 전문기업 아이스크림미디어가 발행한 초등학교 5·6학년 미술 교과서 개정판에 수록됐다.

이번 수록은 오 교수의 작품이 대한민국 미래세대의 예술적 감성과 창의적 안목을 기르는 ‘공교육 표준콘텐츠’로서 예술적 가치를 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 특히 이번 수록은 2018년 천재 교과서에 작품이 소개된 이후 두 번째 교과서 수록이라는 점에서 의미를 더한다. 동일 작가의 작품이 서로 다른 시기의 교과서에 연속으로 수록된 것은 오태원 교수 작품이 지닌 예술적 독창성과 교육적 가치가 지속적으로 입증되고 있음을 보여주기 때문이다.

수록된 작품은 ‘환상의 나라에 떨어진 물방울들’로 ‘생각 펼치기–작품에서 아이디어 얻어 표현하기’ 단원에 소개됐다.

오 교수는 프랑스 파리 8대학교 조형예술학과 학사 및 석사를 졸업하고, 서울대학교를 거쳐 홍익대학교에서 시각디자인 박사를 졸업했다.

오태원 교수는 “어린 학생들의 상상력을 깨우고 생각을 움직이는 하나의 ‘영감 장치’가 되길 바란다”며 “제 작품이 교과서를 통해 미래 세대와 소통할 수 있게 되어 작가이자 교육자로서 매우 뜻깊게 생각한다”고 소감을 밝혔다.