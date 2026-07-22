귀뚜라미 문화재단, 고등학생 100만 원·대학생 200만 원 장학금 지원 41년째 이어온 교육 기회 실현, 미래 인재 육성 위한 따뜻한 동행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 21일 구청에서 귀뚜라미그룹과 함께 ‘강서구-귀뚜라미 장학증서 수여식’을 개최하고 지역사회 인재 육성과 학업 장려를 위한 따뜻한 동행을 이어갔다.

귀뚜라미 문화재단은 ‘누구에게나 평등한 교육 기회’를 실현하기 위해 1985년부터 41년째 장학 사업을 지속해 왔다.

특히 강서구에는 지난해 1억 원에 더해 올해도 1억 원의 장학금을 지원하며 2년 연속 뜻깊은 나눔을 실천하고 있다.

이날 수여식에는 정헌재 부구청장과 귀뚜라미그룹 최진민 회장을 비롯해 장학생으로 선발된 고등학생, 대학생 등이 참석했다. 정 부구청장은 참석한 학생 66명 모두에게 직접 장학증서를 전달하며 따뜻한 축하와 격려를 건넸다.

이번 장학생은 학업 우수자와 모범 학생 추천을 통해 선발됐다. 재단 측은 고등학생 1인당 100만 원, 대학생 1인당 200만 원씩 총 1억 원의 장학금을 장학증서와 함께 전달하며 학생들의 꿈을 응원했다.

장학생으로 선발된 경복비즈니스고 김한미 학생은 “그동안 노력해 온 학교생활을 계기로 귀한 장학금을 받게 되어 기쁘다. 장학금은 대학 진학을 위한 교재 구매에 보탬이 되도록 쓰겠다”며 소감을 밝혔다.

이어 김지원 서울대 학생은 “나고 자란 강서구에서 큰 응원을 받아 더욱 뜻깊다. 앞으로도 최선을 다해 학업에 매진하겠다”고 말했다.

최진민 회장은 격려사를 통해 “현재 그룹 본사와 주요 업무·연구 거점이 강서구에 있어 오늘 여러분과의 만남이 더욱 뜻깊다”며 “강서구라는 든든한 울타리 안에서의 소중한 만남을 간직하고, 앞으로 사회를 이끌 훌륭한 인재로 성장하길 응원한다”고 전했다.

귀뚜라미그룹은 지난 41년간 지원한 누적 장학생 수만 7만 명에 달하며, 총 610억 원 규모의 재원을 사회에 환원해 선한 영향력을 넓혀가고 있다.

이 밖에도 귀뚜라미 문화재단과 복지재단을 통해 학술연구 지원, 교육기관 발전기금 기탁, 사회복지시설 지원 및 주거환경 개선 등 폭넓은 사회 환원 사업을 전개하고 있다.

정헌재 부구청장은 “학생들이 학업에 전념할 수 있도록 따뜻한 관심을 갖고 큰 규모의 장학금을 쾌척해 주신 최진민 회장님께 깊은 감사를 드린다”며 “장학생으로 선발된 것을 진심으로 축하하며, 학생들이 강서구의 미래 세대를 이끌 핵심 인재로 당당히 성장해 주길 바란다”고 덧붙였다.