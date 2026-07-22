헨리여권지수 20주년 보고서…1위 싱가포르, 일본·UAE 공동 2위 북한, 예멘·시리아 등과 함께 97위 최하위권…“美 여권, 더이상 세계 최강 아냐”

[헤럴드경제=정목희 기자] 세계 각국 여권의 이동 자유도를 평가하는 ‘헨리 여권 지수(Henley Passport Index)’에서 한국이 지난해에 이어 세계 2위를 유지한 것으로 나타났다.

글로벌 시민권·거주 자문회사 헨리앤드파트너스가 21일(현지시간) 공개한 헨리 여권 지수 20주년 보고서에 따르면 한국 여권 소지자는 188개국에 비자 없이 또는 도착비자만으로 입국할 수 있어 싱가포르(192개국)에 이어 2위를 기록했다. 일본과 아랍에미리트(UAE)도 한국과 공동 2위에 올랐다.

지수가 처음 발표된 2006년과 비교하면 한국의 무비자 입국 가능 국가는 73곳 늘었다. 일본은 60곳, UAE는 153곳 증가했다.

미국은 180개국으로 10위에 이름을 올렸다. 2006년 1위였던 것과 비교하면 순위가 크게 하락한 것이다. 공동 순위를 포함하면 미국보다 높은 순위에 있는 국가는 모두 36개국으로, 사실상 37위 수준이라고 보고서는 설명했다.

미국은 다른 주요 서방 선진국과 달리 중국에 비자 없이 입국할 수 없는 점 등이 순위 하락의 배경으로 꼽혔다.

CNN은 “비자 없이 또는 도착비자로 방문할 수 있는 국가 수를 기준으로 여행의 자유를 평가하는 이 지수는 미국 여권이 더 이상 세계에서 가장 강력한 여권 가운데 하나가 아님을 보여준다”고 평가했다.

지수 최하위는 아프가니스탄(22개국)이다. 북한은 97위(35개국)로 네팔, 소말리아, 예멘, 파키스탄, 이라크, 시리아와 함께 최하위권에 머물렀다.

경제평화연구소(Institute for Economics & Peace)가 국가 간 분쟁 등을 분석해 마찬가지로 20년째 지수화한 세계 평화 지수(Global Peace Index)와 비교하면, 두 지수는 양(+)의 상관 관계를 보였다.

다만, 이란과 전쟁 중인 미국의 경우 세계 평화 지수가 134위인데도 여권 지수는 10위로 높은 편이고, 이스라엘 역시 평화 지수는 149위인 반면 여권 지수는 18위로 나타났다.

보고서는 “이란과의 긴장과 중동 전역의 불안정이 다시 한번 주요 뉴스가 되는 시점에서, 이들(미국·이스라엘)의 높은 이동성은 여권의 힘이 평화 수준만으로 결정되는 것이 아니라는 점을 보여준다”고 설명했다.