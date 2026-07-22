전 직원 참여한 청렴선포식 개최… 한마음으로 청렴 구호 연호 부패방지 교육 통해 청렴한 공직문화 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 7월 20일 공직사회의 청렴문화를 확산하고 공정한 조직문화를 조성하기 위해 전 직원을 대상으로 청렴선포식과 부패방지 교육을 했다.

이번 행사는 중랑구청 지하대강당에서 진행, 전 직원이 참여한 가운데 청렴선포식과 부패방지 교육을 통해 공직자의 청렴의식을 높이고 청렴한 공직문화 조성을 위한 실천 의지를 다졌다.

청렴선포식에서는 전 직원이 함께 청렴 구호를 외치고 단체 기념촬영을 진행, 청렴한 공직사회 조성을 위한 기관 차원의 반부패 실천 의지를 표명했다.

이어 진행된 교육에서는 공직자가 갖춰야 할 청렴의식과 반부패 정책에 대한 이해를 높이는 부패방지 교육이 진행됐다. 특히 교육 내용을 퀴즈 형식으로 풀어보는 청렴 퀴즈쇼를 함께 진행해 직원들의 적극적인 참여를 이끌고, 청렴의 중요성을 쉽고 흥미롭게 이해하는 시간을 마련했다.

류경기 중랑구청장은 “청렴은 구민의 신뢰를 받는 행정의 출발점이자 공직자의 가장 기본적인 가치”라며 “이번 청렴선포식과 교육을 계기로 전 직원이 청렴을 생활화하고 공정하고 투명한 행정을 실천해 구민에게 더욱 신뢰받는 중랑구를 만들어가겠다”고 말했다.