[헤럴드경제=정목희 기자] 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 21일(현지시간) 이란과의 전쟁에 현재까지 375억달러(약 55조5000억원)가 투입됐다고 밝혔다.

헤그세스 장관은 이날 연방 상원 세출위원회 청문회에 출석해 “375억달러에는 회계연도 말까지 예상되는 추가 운영·유지비와 군인 급여, 기타 비용 일부가 포함돼 있다”고 설명했다.

이어 “375억달러 가운데 일부는 현재까지 실제 발생한 비용이며, 군인 급여와 운영·유지비, 기타 항목은 오는 9월 30일(회계연도 말)까지 발생할 것으로 예상되는 비용을 반영한 것”이라고 부연했다.

헤그세스 장관은 도널드 트럼프 대통령이 의회에 요청한 추가 예산 876억달러 가운데 670억달러가 국방부 관련 예산이 맞느냐는 질문에 “대체로 맞는 수치”라고 답했다.

그는 지난해 확보한 예산 가운데 아직 750억달러의 미집행분이 있다는 지적에 수긍하면서 “우리 군을 재건하기 위해 반드시 추진해야 하는 계획과 사업에 배정될 예정”이라고 말했다.