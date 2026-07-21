국힘 불참 속 국회서 간담회 개최 전현희 “당국, 피해자 양산에 사과와 책임 필요”

[헤럴드경제=양대근·주소현 기자] 국회 정무위원회가 21일 국회에서 여당 의원들 주도로 ‘홈플러스 사태 간담회’를 개최하고 “사모펀드에 대한 미흡한 규제가 이번 사태의 주 원인”이라며 금융당국을 강하게 질타했다. 간담회에는 범여권 정당 의원들과 이찬진 금융감독원장, 권대영 금융위원회 부위원장이 참석했다.

이날 전현희 민주당 의원은 “(사모펀드인) MBK가 비난받는데 금융당국도 마찬가지”라며 “오히려 금융당국에 가장 큰 책임이 있다. (당국이) 손 놓고 있다가 피해자를 양산했는데 제대로 된 사과와 책임이 필요하다”고 지적했다.

전 의원은 “사모펀드 ‘약탈적 경영’에 가장 책임이 있는 금융위는 문제의식을 느껴야 한다”고 덧붙였다.

같은 당의 김현정 의원도 “홈플러스 사태는 사모펀드에 대한 금융당국의 규제 미비와 감독 관련 총체적 부실이 야기한 예견된 사태”라며 “사모펀드는 ‘먹튀’로 책임은 지지 않고 이익을 사유화했다”고 지적했다.

이어 “차입매수(LBO·대출로 기업을 인수하고 그 기업 자산·수익으로 상환)를 규제하고, 대규모 자산 매각의 경우 공시 필요가 있다”고 제안했다.

간담회는 당초 정무위 전체회의 현안질의 방식으로 진행될 예정이었지만, 국민의힘 의원들이 불참하면서 긴급 간담회로 진행됐다.

한편 서울회생법원은 이날 홈플러스의 즉시항고를 받아들여 회생 절차를 연장했다. 메리츠금융그룹이 홈플러스의 회생을 위해 2000억원 규모 DIP(긴급운영자금) 대출을 전액 지원하기로 하면서 자금 조달 방안이 마련됐다는 판단에 따른 것으로 분석된다.