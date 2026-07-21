[헤럴드경제=민성기 기자] 코미디언 김숙이 제주살이를 시작한 가운데 세금 문제로 제주 집을 날릴 뻔해 당황해했다.

지난 20일 공개된 유튜브 채널 ‘김숙티비’에는 제주에서의 새로운 삶을 시작한 김숙의 일상이 담겼다.

김숙은 직접 마당에 수국을 심는가 하면, 로즈마리, 스피아민트 등을 심으면서 정원을 가꿨다.

김숙은 밀린 서류 작업을 하기 시작했다. 특히 이때 세금 고지서를 늦게 확인한 김숙은 “지금 집이 날아가게 생겼다”라고 당황하는 모습도 보였다.

바쁜 일정 속에서 세금 고지서를 제때 확인하지 못해 독촉장을 받게 된 상황을 뒤늦게 알게 된 것이다.

급하게 자동이체를 신청하려 했지만 이번에도 예상치 못한 난관이 기다리고 있었다. 평소 기계 사용에 익숙하지 않은 김숙은 스마트폰으로 자동이체를 신청하려다 어려움을 겪었다.

한참 동안 휴대전화를 만지던 그는 “인터넷으로 들어가야 하나 봐”라며 머쓱한 웃음을 지었고, 예상 밖의 허당 매력으로 웃음을 더했다.

한편 김숙은 올해 3월부터 지난달까지 방송된 tvN 예능 ‘예측불가’를 통해 약 230평 규모의 제주 폐가를 리모델링하는 프로젝트에 참여했다.

약 1년 동안 직접 공사에 참여하며 자신만의 제주 주택 ‘쑥하우스’를 완성했고, 현재는 그곳에서 제주살이의 로망을 하나씩 실현해 나가고 있다.