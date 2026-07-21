양주 옥정 A-22블록 현장서 350인분 제공

[헤럴드경제=윤성현 기자] SM그룹 건설부문 계열사 경남기업이 혹서기 건설 현장 근로자의 건강 관리를 위해 ‘삼계탕 데이(Day)’를 진행했다. 온열질환 예방 캠페인의 하나로 보양식 제공과 함께 폭염 대응 안전수칙 교육도 병행했다.

경남기업은 지난 16일 경기 양주시 양주 옥정 A-22블록 아파트 건설 1공구 현장에서 혹서기 온열질환 예방 캠페인으로 ‘삼계탕 Day’를 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 연일 이어지는 무더위 속에서 건설 현장 근로자의 건강한 여름나기를 지원하고, 현장 안전문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 삼계탕은 협력사 인원까지 포함해 총 350인분이 준비됐다. 이기동 경남기업 대표이사와 성유진 경남기업 건축사업실장 등 경영진도 직접 배식에 참여해 근로자들과 점심식사를 함께했다.

경남기업은 식당 수용 인원을 고려해 업체별 점심시간을 분산했다. 근로자들이 시원하고 편안한 환경에서 식사할 수 있도록 현장 운영에도 신경썼다.

현장에서는 혹서기 안전수칙 교육도 진행됐다. 교육 내용은 폭염 대응 행동요령, 충분한 수분 섭취, 그늘막 설치와 휴식시간 준수, 온열질환 관련 긴급상황 발생 시 즉각적인 작업중지와 응급조치 이행 등이다.

경남기업은 현장 곳곳에 ‘Heat OFF! 건강 ON!’, ‘혹서기 극복!’, ‘생명·안전 최우선 일터 조성’ 등의 문구가 담긴 플래카드도 설치했다. 온열질환 예방 캠페인의 취지와 안전경영 의지를 현장에 공유하기 위한 조치다.

경남기업 관계자는 “무더위에도 구슬땀을 흘리는 현장 근로자들이 여름철 보양식으로 건강을 챙기면서 소소한 재미도 느낄 수 있도록 삼계탕 Day를 운영하고자 했다”고 말했다.