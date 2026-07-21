[헤럴드경제=김성훈 기자] 음주운전과 프로포폴 투약 논란 이후 활동이 뜸해진 배우 박시연이 근황을 알렸다.

박시연은 지난 17일 자신의 SNS에 “스키니 유행 돌아왔대”라는 문구와 함께 자신의 모습이 담긴 사진을 올렸다.

박시연은 사진에서 세월을 잊은 듯 여전한 미모와 날씬한 몸매로 눈길을 끌었다.

박시연은 2000년 미스코리아 서울 미로 선발됐고, 2004년 드라마 ‘한혈보마’로 배우 활동을 시작했다. ‘마이걸’, ‘꽃피는 봄이 오면’, ‘세상 어디에도 없는 착한남자’ 등에 출연하며 시청자들의 사람을 받았다.

그러나 2006년 첫 음주운전으로 벌금 250만 원을 받고, 2013년 프로포폴 상습 투약 혐의로 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 또 2021년 1월에는 두번째 음주운전으로 다른 차량을 들이받는 사고를 냈고 벌금 1200만 원을 선고받았다. 잇따른 물의로 방송사 출연정지 명단에 오르기도 했다.

박시연은 2011년 4세 연상의 증권계 기업 임직원과 결혼해 두 딸을 뒀으나 2016년 이혼한 뒤 홀로 양육 중인 것으로 알려졌다. 지난해 숏폼 드라마 ‘막장레벨업’으로 복귀를 시도한 바 있으나, 현재는 계정을 통한 소통만 이어가고 있다.