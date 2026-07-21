[헤럴드경제=함영훈 기자] 폐스티로폼은 부피가 크고 무게가 가벼워 수거 차량 적재 효율이 낮고 보관 공간을 많이 차지하는 대표적인 처리 난제로 꼽힌다.

수거와 운송, 선별 과정에 많은 시간과 비용이 소요되는 것은 물론 폐기물 처리에 따른 행정 부담도 지속돼 왔다.

강원특별자치도 정선군 사북읍 민관은 이러한 문제를 해결하기 위해 재활용 처리가 용이한 형태로 절단할 수 있는 스티로폼 절단기를 도입했다.

장비를 활용하면 폐스티로폼의 부피를 크게 줄여 수거와 운송, 선별에 드는 비용을 절감하고 재활용률을 높일 수 있다.

또한 폐기물 처리 시간 단축과 운반 횟수 감소를 통해 탄소 배출 저감과 에너지 절약 효과도 기대된다.

이번 장비 도입은 조달청이 추진하는 ‘2026년 제2차 혁신제품 시범구매 사업’을 통해 이뤄졌다.

사북읍은 조달청 혁신제품 시범사용기관으로 선정돼 별도의 지방비를 투입하지 않고 장비를 확보함으로써 예산 절감 효과도 함께 거두게 됐다. 이 설비는 사북리 332번지 제설창고 부지에 설치됐다.