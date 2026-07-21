[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점이 오는 23일까지 신촌점 본관 1층에서 국내 공예 작가 5명의 작품을 선보이는 ‘소연회’ 팝업스토어를 개최한다고 밝혔다.
팝업스토어에서는 윤상요·주진형·레테 등 5명의 공예품을 전시 및 판매한다. 대표 상품은 ‘윤상요 바둑잔(2만원)’, ‘주진형 시간의 조각 미니 시리즈(10만원)’, ‘인화동 도자기 던져진 인연(61만원)’ 등이다.
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입력 2026-07-21 11:22:37
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[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점이 오는 23일까지 신촌점 본관 1층에서 국내 공예 작가 5명의 작품을 선보이는 ‘소연회’ 팝업스토어를 개최한다고 밝혔다.
팝업스토어에서는 윤상요·주진형·레테 등 5명의 공예품을 전시 및 판매한다. 대표 상품은 ‘윤상요 바둑잔(2만원)’, ‘주진형 시간의 조각 미니 시리즈(10만원)’, ‘인화동 도자기 던져진 인연(61만원)’ 등이다.
李대통령 “유가 급등에 최고가격제 오히려 강화해야…매점매석 엄정 대응”
[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 21일 중동 상황 악화에 따른 유가 급등을 언급하고 석유 최고 가격제와 관련해 “원래 계획에 의하면 지금쯤은 사실은 (가격을) 더 내리든지 폐지했어야 하는데, 오히려 더 강화해야 할 것 같다”고 밝혔다. 이 대통령은 이날 오전 청와대에서 제31회 국무회의를 주재하고 “이번에는 조기 종전, 휴전 가능성도 뚜렷하게 보
[영상] “160평이나 되는데” 김포 2층집 3억대까지 고꾸라졌다 [부동산360]
헤럴드경제 부동산360은 경기도 김포시 대곶면에 위치한 2층짜리 단독주택이 3억원대 경매에 나왔다고 밝혔는데, 이 단독주택은 농촌 마을과 소규모 공장·창고시설이 뒤섞인 지역에 자리 잡은 것으로 도심과는 다소 거리가 있지만 넓은 주거·작업 공간을 한꺼번에 확보할 수 있다는 점이 특징이다.
“125만원→50만원” 삼성 역대급 ‘페이백’…품절 사태 난리더니, 결국 잭팟 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “품절 사태까지 벌어지더니” 반도체 초호황 성과를 국민과 나누겠다며 삼성전자가 이례적으로 마련한 파격 ‘감사 페스티벌’이 무려 4조원에 달하는 판매고를 올린 것으로 전해졌다. 125만원짜리 신형 스마트폰 갤럭시S26 시리즈를 최대 50만원대 실구매 할 수 있는 기회를 제공하는 등 삼성의 이례적 할인에 품절 사태까지 일어났다. 특히 구매액의 20%를 온누리상품권으로 돌려주는 파격 혜택에 소비자가 몰리면서 상품권 지급 규모도 당초 계획의 두 배로 불어났다. 삼성전자는 내수 진작과 지역 상권 활성화를 위해 6월 초부터 7월 5일까지 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20% 상당을 온누리상품권으로 돌려주는 ‘감사 페스티벌’을 진행했다. 18일 업계에 따르면 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 통해 삼성전자가 지급할 온누리상품권은 약 8000억원 이상으로 추산된다. 당초 계획했던 4000억원 규모의 두 배다. 구매 금액의 20%를 상품권으로 환급하는 구조를
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.