군산조선소에 AI 설루션 도입 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 제이오션중공업은 유캐스트와 ‘군산조선소 스마트 조선소 구축 및 이음5G(5G 특화망) 기반 피지컬 인공지능(AI) 설루션 도입 사업’을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 제이오션중공업의 조선·해양 인프라와 유캐스트의 5G 특화망, 인공지능 전환(AX)·사물인터넷(IoT) 설루션, 로봇공학 기술을 융합해 군산조선소를 한 단계 진화시키는 것이 목표다.

이에 따라 제이오션중공업은 군산조선소를 스마트 조선소로 구축하기 위한 실증 부지와 현장 설비 등 인프라를 제공할 계획이다. 유캐스트는 이번 사업의 마스터플랜을 수립하고, 사업장 내 ▷이음5G 무선 통신 인프라 설계 및 최적화 ▷크레인, 선박 블록 등 핵심 자산 관리·추적을 위한 고신뢰성 IoT 센서 네트워크 등을 구축하게 된다.

양사는 이와 함께 작업자 안전을 위한 지능형 AI CCTV, 밀폐 공간 가스·환경 IoT 센서 기반의 관제 시스템을 통합 구축해 중대재해 예방에 앞장선다. AX 산단 실증 및 5G 특화망 확산 관련 정부 지원 사업에도 공동 제안 및 참여한다. 정부 과제로 전환되면 유캐스트가 주관 기관으로서 컨소시엄을 구성할 수 있도록 최우선 사업 권한을 부여하는 등 파트너십을 이어갈 방침이다.

제이오션중공업 관계자는“유캐스트의 뛰어난 기술력을 군산조선소에 접목해 공정의 디지털 전환을 가속화하고, 조선업계를 선도할 안전하고 스마트한 차세대 조선소의 표준을 제시하겠다”고 말했다.

한편, 제이오션중공업은 HJ중공업 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽이 HD현대중공업의 군산조선소 인수를 위해 설립한 법인이다. 제이오션중공업과 HD현대중공업은 지난달 7800억원에 군산조선소를 양수·양도하는 계약을 체결했다.