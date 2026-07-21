울산사회복지공동모금회 2000만원 기탁

[헤럴드경제=권제인 기자] 고려아연 온산제련소가 울산 지역 저소득 보훈세대의 혹서기 생활안정을 위해 성금 2000만원을 전달했다고 21일 밝혔다.

고려아연 온산제련소는 울산사회복지공동모금회에 성금을 기탁했다. 지난 20일 울산보훈지청에서 열린 전달식에는 박성웅 고려아연 온산제련소 경영지원본부장, 양호영 울산사회복지공동모금회 사무처장, 안현숙 울산보훈지청 지청장 직무대리 등이 참석했다.

고려아연 온산제련소는 고령의 국가유공자와 저소득 보훈세대의 여름철 건강관리를 지원하기 위해 성금을 마련했다. 특히 경제적 부담 등으로 폭염에 취약한 주거환경에 노출돼 어려움을 겪고 있는 보훈세대에 실질적인 지원을 제공할 계획이다.

고려아연 온산제련소는 보훈세대 지원을 위한 봉사활동을 활발하게 전개하고 있다. 지난 6월 보훈의 달을 맞아 울산 남목노인복지관과 함께 울산지역 참전유공자 및 유족 53명을 대상으로 ‘보훈꾸러미 지원사업’ 모금을 진행했다. 보훈꾸러미는 건강식품과 생필품·식료품 등 18종으로 구성됐다.

박성웅 고려아연 온산제련소 경영지원본부장은 “국가를 위해 헌신하신 국가유공자와 보훈가족 여러분께 깊은 감사의 마음을 전하기 위해 이번 성금 기탁을 결정했다”며 “올 여름은 예년보다 폭염이 길고 강하게 이어질 것으로 예상되는 만큼 고령의 보훈세대가 보다 안전하게 여름을 보내는 데 성금이 도움이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

한편, 고려아연 온산제련소는 지역사회와의 상생을 위한 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다. 최근 울산시 시각장애인복지관에 시각장애인의 자립 지원을 위한 후원금을 전달했으며, 울주군 소재 중증장애인 재활기관인 수연재활원과 1사 1시설 협약을 맻고 분기별 봉사활동을 이어가고 있다. 또 임직원이 사회공헌 활동에 직접 참여할 수 있는 온라인 기부몰도 개설했다.

아울러 최근 울주남부노인복지관에 1000만원 상당의 백미 2.9톤(20㎏·143포)을 후원하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.