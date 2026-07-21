8월 7일부터 매일 1회 운항 신규 취항 기념 8월 2일까지 항공 운임 할인

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 오는 8월 7일부터 인천~고베 노선에 신규 취항한다고 21일 밝혔다.

인천~고베 노선은 189석 규모의 항공기가 투입되며, 매일 1회 운항할 예정이다. 인천국제공항에서 오후 1시 30분경에 출발해 고베 공항에 3시 30분에 도착하고 비행시간은 2시간가량 소요된다. 돌아오는 항공편은 고베에서 오후 4시 30분에 출발, 인천공항에 6시 30분 도착하는 일정이다.

진에어 관계자는 “그동안 한국에서 고베를 방문하려면 오사카 간사이 공항을 거쳐 리무진 버스나 기차로 1시간 이상 이동해야 했으나, 이번 직항 노선 개설로 여행객들은 한층 편리하고 여유로운 여정을 계획할 수 있게 됐다”고 설명했다.

일본 효고현의 중심 도시인 고베는 이국적인 항구 도시의 정취와 풍성한 미식으로 유명한 곳이다. 19세기 개항기 건축물이 그대로 보존된 ‘기타노이진칸’의 클래식한 거리부터 야경이 아름다운 ‘메리켄 파크’, 일본 3대 온천 중 하나인 ‘아리마 온천’까지 다채로운 매력을 품고 있다.

진에어는 이번 신규 취항을 기념해 8월 2일까지 특별 행사를 진행한다. 8월 7일부터 10월 24일까지 항공편을 이용하는 탑승객 대상으로 15% 운임 할인이 제공되며(일부 기간 제외), 여행객을 위한 2박 3일의 ‘고베 에센셜 가이드’도 게시되어 있다. 할인 적용된 운임에도 탑승객은 위탁수하물 15㎏까지 무료로 부칠 수 있다.

진에어 관계자는 “기존 간사이 노선에 고베 직항이 추가되면서 오사카, 교토 등 주변 도시와 연계한 다구간 여행이 한층 수월해질 것”이라며 “편리한 스케줄과 취항 기념 특가를 활용해 매력적인 항구 도시 고베를 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

한편, 진에어는 오는 8월 18일부터 중국 산둥반도의 해안 도시 옌타이 노선의 정기편 운항을 재개하는 등 고객 여객 편의 제고를 위해 노선 확장에 적극 나서고 있다.