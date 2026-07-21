[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북 구미시는 20일 시청 3층 대회의실에서 김장호 구미시장, 낭만문화축제위원회, 축제기획단, 관계부서장, 구미문화재단, ㈜농심 관계자, 축제 대행사 등 50여 명이 참석한 가운데 ‘2026 구미라면축제 추진상황보고회’를 개최했다.

이번 보고회는 오는 11월 6일부터 8일까지 구미역 일원에서 개최되는 ‘2026 구미라면축제’의 운영계획을 공유하고 전문가와 관계기관의 의견을 수렴해 축제의 완성도를 높이기 위해 마련됐다.

이날 보고회에서는 축제 추진방향 및 운영 콘셉트, 주요 프로그램 및 공간 구성. 홍보·마케팅 전략, 라면레스토랑 및 연계 콘텐츠 운영계획 등을 공유했다.

이어 참석자들은 안전, 교통, 먹거리 품질, 홍보 등 분야별 추진사항을 점검하고 보완방안을 논의했다.

김장호 구미시장은 “구미라면축제를 명실상부한 대한민국 대표 미식 축제로 브랜드화하기 위해 각 분야 전문가와 현장의 의견을 적극적으로 반영하겠다”며 “고품격 축제를 선보일 수 있도록 끝까지 빈틈없이 준비하겠다”고 말했다.