‘제29회 올해의 에너지위너상’ 대상 3개 비롯 총 12개 본상 식기세척기, 대회 첫 대상

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 10년 연속으로 ‘올해의 에너지위너상’ 업계 최다 수상 기록을 달성했다고 21일 밝혔다. AI(인공지능)·혁신 솔루션을 앞세워 에너지 고효율 기술 리더십을 인정받은 결과다.

LG전자는 소비자시민모임이 주최하고 기후에너지환경부∙한국에너지공단이 후원하는 제29회 올해의 에너지위너상에서 최고상에 해당하는 대상 3개를 비롯해 총 12개의 본상을 수상했다. 에너지위너상은 에너지 효율이 뛰어나고 에너지 절약 효과가 우수한 기술과 제품에 수여한다.

LG 휘센 AI 오브제컬렉션(타워I) 에어컨이 대상과 정부 포상인 기후에너지환경부 장관상을 받았다. 온도와 습도를 한 번에 제어하는 AI콜드프리 기능을 최초로 탑재한 제품이다. 고효율 실내기∙실외기 기술을 적용해 동급 냉방능력을 갖춘 제품 대비 냉방효율을 최대 13% 높이고 전기요금을 최대 11.5% 절감해준다.

LG 이페이퍼(E-paper) 디스플레이는 대상과 한국에너지공단 이사장상에 선정됐다. 종이 포스터와 비슷한 질감을 재현하면서 전력 공급 없이도 화면을 유지하는 상업용 디스플레이다. 초저전력 시스템 제어 기술과 고효율 배터리 관리 기술 등으로 기존 디지털 사이니지 대비 99% 이상 소비전력을 절감한다.

출시를 앞둔 LG 디오스 AI 오브제컬렉션 식기세척기 신제품도 대상으로 뽑혔다. 에너지위너 시상을 시작한 1997년 이래 식기세척기가 대상을 받은 것은 이번이 처음이다.

이 제품은 건조 성능을 높이면서도 전기 사용량을 기존 대비 약 10% 줄이는 새로운 기술을 적용했다. 내부 구조를 최적화해 전기뿐 아니라 물 사용량도 약 18% 줄인다. 세척 시간은 기존 대비 약 24분 줄어든다.

이밖에도 냉매 열교환 구조와 얼음 저장고 제어기술을 최적화해 기존 제품 대비 월 소비전력 약 24% 절감이 가능한 LG퓨리케어 오브제컬렉션 얼음정수기, 고성능 단열 기술과 효율적인 냉기 순환 설계 및 압축기 최적 제어 기술 연계로 지난해 출시된 핏 앤 맥스(Fit&Max) 냉장고 대비 에너지를 22% 이상 저감한 LG 디오스 AI 오브제컬렉션 스템(STEM) 베이직 냉장고 핏 앤 맥스 컨버터블 드로어가 에너지 기술상을 받았다.

정재웅 LG전자 고객가치혁신부문장 전무는 “에너지 효율을 높이는 차별화된 기술혁신을 통해 지속가능한 미래에 기여할 수 있는 제품과 솔루션을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.