한국신문협회가 신문의 사회적 기능과 저널리즘의 가치를 전 국민에게 알리기 위해 ‘신문홍보 만화‧영상 공모전’을 개최한다. 공모 기간은 20일부터 10월10일까지다.

신문홍보 공모전은 초‧중‧고‧대학생을 대상으로 1~4컷 분량의 디지털 혹은 손그림 작품을 접수받는다. 공모 주제는 ▷신문의 사회적 가치와 역할 ▷신문의 특장점 ▷신문과 관련된 에피소드 등이다. 공모 출품 수 제한은 없으며, 신문협회 공식 이메일로 제출하면 된다.

영상 공모전은 전 국민을 대상으로, 30~60초 분량(최대 300MB)의 세로형 작품을 한국신문협회 웹하드에 제출하면 된다. 영상 공모전 역시 출품 수 제한은 없다.

공모전 대상 수상자는 만화의 경우 4명에게 각각 100만 원씩, 영상은 1명에게 200만원의 상금과 상패가 수여된다. 우수상은 만화 수상자 4명에게 각각 50만 원, 영상은 2명에게 각각 100만 원씩 상금과 상패를 준다.

수상작은 10월 말 발표하며 자세한 응모 방법은 한국신문협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.