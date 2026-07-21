[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 선미가 취객 때문에 분노했던 일화를 공개했다.

20일 방영된 SBS ‘아니 근데 진짜’에서는 유노윤호, 선미, 조나단이 출연해 근황을 전했다.

이날 이수지는 선미에게 “화를 잘 내는 스타일은 아닌 것 같다”며 “살면서 진심으로 화났던 순간이 있냐”고 질문했다.

이에 선미는 “평소에는 무던한 스타일”이라면서도 “상대방이 선을 넘으면 악귀가 된다”고 답했다.

그러면서 과거 원더걸스 활동 시절 유빈과 식사 중 겪었던 일화를 떠올렸다.

선미는 “유빈 언니랑 밥을 먹고 있는데 옆 테이블에 있던 남자분들이 취해 있었다”고 말했다.

이어 “술잔을 들고 우리 테이블로 오더니 ‘원더걸스 술 좀 따라 봐라’고 했다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이를 들은 MC들은 “미친 거 아니냐”, “무슨 드라마도 아니고”라며 충격을 감추지 못했다.

선미는 “그 상황은 도저히 용납할 수 없었다”며 “나는 화가 나면 오히려 웃는다. 살기가 넘치게 웃는다”고 말했다.

당시 상황을 재현한 선미는 무표정한 얼굴로 “나잇값 하셔라. 빨리 가라”고 말했다고 밝혀 출연진의 감탄을 자아냈다.