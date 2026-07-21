[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장은 20일 산격청사 대회의실에서 간부회의를 주재하며 공직사회 청렴문화 정착과 시민 체감형 민생정책 추진, 주요 현안에 대한 대응방안을 논의했다.

추 시장은 이날 회의에서 ”공무원들은 누구보다 성실하고 청렴하게 일하고 있지만 시민이 바라보는 청렴의 기준은 더욱 높고 아직 공직사회에 대한 막연한 불신이 있는 것도 사실“이라며 ”억울해하기 보다 시민들 불편을 더욱 적극적으로 해소하고 모든 과정에서 시민 눈높이에 맞추도록 노력해야 한다”고 강조했다.

그러면서 기재부 시절 청렴도 1등급을 달성한 점을 언급하며 “청렴도는 구호로만 높아지는 것이 아니라 작은 행동과 생활 속 실천에서 완성된다”며 “시민 신뢰를 높일 수 있는 구체적인 실천 방안을 마련해 조직문화로 정착시켜 달라하며 이것이 바로 ‘대구라는 자부심’ 회복의 첫걸음일 수 있다”고 했다.

이어 추 시장은 보고 문화와 업무방식과 관련해서는 신속성과 효율성을 강조했다.

그는 “대면보고를 고집하지 말고 전자결재 등 신속한 보고체계를 적극 활용해 불필요한 대기시간을 줄이고 빠른 의사 결정으로 직원들이 본연의 업무를 신속히 할 수 있도록 해달라”고 주문했다.

더불어 정책 홍보와 관련해서는 “시민들에게 홍보가 안되면 그 정책은 없는 것이나 다름 없다”며 “각자 하고 있는 일을 적극 알릴 필요가 있다”고 했다.

또 최근 ‘공공기관 임원 보수체계 개선’과 관련한 일부 보도에 대해서도 정확한 설명을 주문했다.

추경호 시장은 “공공기관장의 임금을 일괄 인상하자는 것이 절대 아니란 입장을 분명히 하며 “상한 범위 내에서 전문성과 역량을 갖춘 우수 인재를 영입할 수 있도록 물가 상승률조차 반영되지 않는 현재의 경직된 보수체계를 합리적으로 개선하자는 취지인 만큼 정책의 본질이 오해되지 않길 바란다”고 말했다.