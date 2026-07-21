[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 20일 황명석 행정부지사가 기획예산처를 방문해 조용범 예산실장, 정향우 사회예산심의관 등과 면담을 갖고 2027년 국가투자예산 확보를 위한 지역 현안 사업을 집중 건의했다.

이번 방문은 기획예산처의 2027년도 정부예산 2차 심의가 진행 중인 가운데 정부의 역대급 세수 증가에 따른 확장재정 기조에 맞춰 이뤄졌다.

행정부지사는 예산심의 핵심 관계자들을 직접 만나 지역 핵심 현안사업의 필요성과 당위성을 설명하고 정부예산안에 관련 사업들이 최대한 반영될 수 있도록 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

경북도가 요청한 주요 현안 사업으로는 영일만 횡단구간 고속도로 건설, 인공지능 전환(AX) 자율제조 사이버융합보안 개발·실증사업, 송이 생물자원 스마트밸리 조성 사업 등으로 교통 인프라 확충과 인공지능(AI) 산업생태계 조성, 지역경제 활성화를 위한 총 30여개 핵심 현안사업을 건의했다.

경북도는 이번 건의를 바탕으로 정부안 반영, 국회 예산 심의 단계까지 체계적으로 대응해 2027년 국가투자예산을 최대한 확보한다는 방침이다.

황명석 경북도 행정부지사는 “국가투자예산 확보는 경북의 미래 성장동력을 마련하고 지역 경쟁력을 높이기 위한 가장 중요한 과제”라며, ”기획예산처와 긴밀히 협력해 지역의 핵심 현안사업이 정부예산에 최대한 반영될 수 있도록 끝까지 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.