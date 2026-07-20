첫 회차 주제는 ‘코스닥 봄날 오는가’ 매월 새 회차 공개…트렌드·시의성 반영

[헤럴드경제=김지윤 기자] iM증권은 자사 유튜브 채널에서 투자 콘텐츠 시리즈 ‘iM Lens’를 선보인다고 20일 밝혔다.

iM증권 리서치본부 애널리스트 등이 출연해 시장, 산업, 종목에 대한 인사이트를 전달하는 팟캐스트형 콘텐츠다. 시장의 자금 흐름과 투자 맥락을 전문가의 시각으로 설명한다.

1시간 분량의 본편과 60초 내외의 숏폼 3편이 한 세트다. 본편에서는 라운지형 스튜디오에서 진행자와 애널리스트가 대화를 통해 투자 정보를 전달한다. 핵심 장면의 경우 숏폼으로 공개한다.

지난 14일에는 ‘코스닥 봄날은 오는가?’라는 주제로 첫 회차 콘텐츠를 선보였다. 코스피와 코스닥의 뚜렷한 온도 차, 반도체 대형주로 쏠린 자금의 흐름, 하반기 코스닥 활성화 정책의 실효성 등을 다뤘다. iM증권은 매월 ‘iM Lens’의 새로운 회차를 공개할 예정이다.

iM증권 관계자는 “‘투자의 통찰을 새로운 시각을 제공한다’는 슬로건을 바탕으로 이번 콘텐츠를 마련했다”며 “다양한 콘텐츠를 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

iM증권은 최근 조직 개편, 자본 확충 등 조직 전반 점검에 나서고 있다. 대표이사 직속의 전략운용실을 신설하고, 전통 IB 부문의 영업 강화를 위해 IB부문도 신설했다. 1500억원 규모의 신종자본증권도 발행, 추가적인 수익 창출 동력 확보에 나섰다. 자본 확충이 마무리되면 iM증권의 자기자본 규모는 1조2900억원대로 증가한다.