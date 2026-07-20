‘프로젝트 한강’ 2단계 사업 속도 사용처↑…생체인증 등 편의성↑

[헤럴드경제=김벼리 기자] 연내 은행 애플리케이션(앱)을 통해 예금토큰을 송금하고, 지문으로 결제할 수 있는 길이 열릴 전망이다. 대형 사업체를 비롯해 소상공인 등 여러 가게에서 예금토큰으로 계산도 가능해진다.

20일 금융권에 따르면 한은과 시중은행들은 하반기 중 ‘프로젝트 한강’ 2단계 실거래를 시작할 예정이다. 현재 막바지 시범 테스트 중으로, 이르면 9월 실거래를 시작할 것이라는 전망도 나온다.

프로젝트 한강이란 한은이 블록체인 기반 기관용(도매) CBDC(중앙은행 디지털화폐)를 발행하고 시중은행이 이를 활용해 예금토큰을 발행하는 사업이다. 일반 국민이 실제 지급결제에 사용하는 과정을 검증하는 것이 목표다.

지난해 4∼6월 진행한 1단계 실거래 테스트에서는 전자지갑 기준 8만1000명이 참여했다. 예금토큰으로 11만4880건을 거래했다. 참가자 1인당 1.4회 거래한 셈이다. 부족한 거래처와 미흡한 편의성 등에 예금토큰 활용 빈도가 낮았다.

한은은 이번 2단계에서 상용화를 검증하는 데 중점을 두고 있다.

참여 은행은 기존 7곳(KB국민·신한·하나·우리·NH농협·IBK기업·부산은행)에 경남은행과 iM뱅크 등이 합류해 총 9개로 늘었다. 또한 가입 절차를 간소화하고 개인 간 송금(P2P), 생체인증, 예금토큰 자동 입출금 등 이용자 편의성을 높인 기능도 적용했다.

이에 더해 1단계에서는 한은 주도로 업종별 대표 사용처만 확보했지만, 2단계부터는 참여 은행들이 업무협약(MOU)을 맺은 가맹점도 사용처에 포함할 방침이다. 3개월간 진행했던 1차와 달리 2단계에서는 기한을 따로 정하지 않았다.

예금토큰을 활용해 국고보조금을 집행하는 사업도 전개한다. 가장 먼저 실증을 앞둔 사업은 기후에너지환경부의 전기차 충전시설 보조금 지급 사업이다. 그동안 전기차 충전시설 사업자에게 일반 계좌로 보조금을 지급했던 것을 예금토큰으로 일부 대체하는 내용이다.

지난 6월 말 응모 사업자 서류 검증을 마쳤다. 평가위원회를 거쳐 조만간 사업자를 선정한다. 이후 사업자들은 예금토큰 지갑을 개설해 보조금을 받게 된다.

블록체인 기술을 활용해 사용처, 기한 등을 미리 짤 수 있기 때문에 부정 수급 등을 원천적으로 차단할 수 있을 것으로 한은은 기대하고 있다.

공공부문 업무추진비를 예금토큰으로 지급하는 사업도 포함한다. 재정경제부와 협의를 거쳐 연내 시범 부처를 정할 것으로 보인다.

이에 더해 재경부는 내년 한은 기관용 CBDC와 연계한 국채 토큰화 실증사업도 추진한다. 14일 정부는 ‘하반기 경제성장전략’을 통해 하반기 중 블록체인·디지털자산 생태계 성장을 위한 산업경쟁력 강화방안을 추진하고 내년에는 한국은행의 CBDC와 연계한 국채 토큰화 실증 시범사업을 추진한다고 밝혔다.