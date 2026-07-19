[헤럴드경제=정찬수 기자] 이틀 간격으로 극과 극의 날씨를 오가고 있다. 18일 중부지방을 중심으로 강한 폭우가 쏟아진 데 이어 19일에는 폭염이 극성이다. 20일에는 다시 전국적으로 비가 내릴 전망이다.

기상청에 따르면 월요일인 20일은 전국적으로 흐리고 비 오는 날씨가 이어지겠다. 전날 강한 비가 내린 경북권 등 남부지방 일부 지역에선 소강상태를 보이는 반면, 중부지방에는 강하고 많은 비가 내리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 20~60㎜, 서해5도 5~20㎜, 강원 내륙·산지 20~60㎜, 강원 동해안 5~40㎜, 대전·세종·충남·충북 30~80㎜, 전북 20~60㎜, 광주·전남 5~40㎜, 대구·경북 20~60㎜, 울산·경남(남해안 제외) 5~40㎜, 제주도 산지 5㎜ 안팎이다. 비가 내리는 곳에서는 돌풍과 천둥·번개가 칠 수 있다. 외출을 삼가고 교통 안전에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 27~33도로 예보됐다. 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 31도 안팎으로 오르겠다. 폭염특보가 발효된 지역은 33도 안팎의 기온이 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.