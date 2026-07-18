국방성 대변인 명의 담화 “미일한 공조, 심각한 안보도전…간과 못해” “강력한 힘의 입장서 힘의 불균형 절대불허”

북한은 한미일 합참의장이 한미일 연합 군사훈련인 ‘프리덤 에지’를 지속 실시하는 등 3자 안보협력을 강화하기로 한 데 대해 한반도와 아시아태평양 지역에서의 “평화와 안정을 파괴하는 근원”이라며 반발했다.

북한 국방성 대변인은 18일 담화를 내고 “3각 군사공조 강화로 지역에서의 군사적 우위를 차지하고 저들의 패권적인 지정학적 이익을 추구하려는 미일한(한미일)의 변함없는 적대적 기도”라며 이렇게 밝혔다고 북한 조선중앙통신이 전했다.

국방성 대변인은 “조선반도 지역에 우려스러운 군사적 대립과 충돌 가능성을 조성하는 미일한의 도발적인 3각 군사공조행위의 위험성에 경종을 울리며 그로 하여 지역의 안보환경에 초래될 부정적 후과에 대해 엄중히 경고한다”고 강조했다.

그는 오산기지에서 실시한 한미 연합공중훈련인 ‘쌍매 훈련’과 미국 하와이에서 열린 다국적 해상훈련 ‘2026 환태평양훈련’(RIMPAC·림팩)을 언급하며 “미일한 3각군사공조가 조선반도와 그 너머의 지역에 조성하는 심각한 안보도전은 절대로 간과할 수 없다”고 밝혔다.

이어 “책임적인 의지와 효과적인 행동실천으로 적수국들의 군사적준동을 억제하고 조선반도지역의 안보환경을 철저히 관리해나갈 입장”임을 재확인했다.

대변인은 또 헌법에 규정한 핵무력 강화 노선을 견지하겠다는 입장을 거듭 시사했다.

그는 “강력한 힘의 입장에서 미일한의 군사적 결탁에 의해 강요되는 지역에서의 힘의 불균형을 절대불허할 것”이라며 “현실적인 안보도전들과 전망적인 위협들을 무력화하고 국가의 안전과 지역의 평화를 믿음직하게 수호하기 위한 헌법적사명에 언제나 충실할 것”이라고 덧붙였다.

앞서 진영승 합참의장과 댄 케인 미 합참의장, 우치쿠라 히로아키 일본 통합막료장(일본 합참의장격)은 15일(현지시간) 미 워싱턴DC에서 만나 한미일 다영역 연합 군사훈련인 ‘프리덤 에지’ 실시 등을 포함한 3자 안보협력 방안을 논의했다.