폭염 대비현황 살펴…“안전점검 철저히”

[헤럴드경제=주소현 기자] 한성숙 국무총리는 “폭염은 단순한 불편이 아닌 생명과 직결되는 비상상황”이라며 “주민이 안전하고 시원한 여름을 보낼 수 있도록 안전 점검을 철저히 하고 더욱 세심히 보호해 달라”고 지시했다.

한 총리는 이날 서울역 쪽방촌을 찾아 폭염 대비 상황을 살피고 주민 안전 점검을 철저히 해달라고 당부했다.

한 총리는 쪽팡촌의 선풍기, 얼음물 등을 비롯한 생필품 지원 시설과 주민들의 야간 무더위 쉼터를 차례로 찾아 가동 상황을 점검하고 이용에 불편함은 없는지 살펴봤다.

이어 혼자 살고 있는 어르신을 만나 건강 상태, 생활에 불편함이 없는지 등을 직접 묻고는 긴급한 어려움이 있을 때 주변에 요청해 달라고 언급했다.

이후 한 총리는 서울역 쪽방 상담소도 방문, 쪽방촌 운영 현황과 주민 지원상황을 점검하고 관계자들을 격려했다.

한 총리는 “지난 6월 여름철 취약계층 보호 대책을 마련해 시행하고 있지만 현장에서 국민이 체감하는 데는 (지원 대책이) 부족할 수 있으므로 지자체 공무원이나 상담소 관계자 등이 주민들을 직접 찾아 세심히 살펴달라”고 주문했다.

그러면서 “의식주 지원뿐만 아니라 다양한 커뮤니티 활동이나 문화 프로그램을 개발하고, 이 과정에서 민간과의 연계 및 협력이 활성화 될 수 있도록 보건복지부와 서울시가 많은 관심을 가져달라”고 언급했다.