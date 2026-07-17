16일 서초구보건소서 우리동네 술래잡기단 상반기 활동 공유 및 역량강화교육 열려 청소년 술·담배 불법판매 예방 위해 4월~7월 둘째 주까지 총 216회 현장 활동 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 16일 서초구보건소 건강키움터에서 ‘우리동네 술래잡기단’의 상반기 활동을 마무리하는 역량강화교육을 진행했다.

2017년 처음 결성된 우리동네 술래잡기단은 청소년의 음주와 흡연을 예방하기 위해 통·반장과 지역 주민 등 18개 동 43명으로 구성된 주민참여형 감시단이다. 올해는 지난 3월 위촉식을 열고 본격적인 활동을 시작해 4월부터 7월 둘째 주까지 총 216회 현장 활동을 진행했다. 단원들은 편의점과 마트 등 주류·담배 판매업소를 방문해 만 19세 미만 청소년에게 술·담배 판매가 금지되어 있음을 안내하고 신분증 확인 의무를 홍보하는 한편, 청소년 보호 스티커 부착 여부 등을 점검했다.

이날 교육에는 단원 29명이 참석해 상반기 활동 결과를 공유하고 현장 점검 시 유의사항과 안내 문구 등을 함께 점검하며 활동 역량을 강화하는 자리로 진행됐다. 이어 현장 활동 과정에서 겪는 피로와 스트레스를 관리할 수 있도록 아로마테라피를 활용한 참여형 자기관리 교육을 진행했다. 단원들은 자신에게 맞는 향을 선택해 아로마에센스 향수를 직접 제작하며 스트레스가 몸에 미치는 영향과 회복 과정을 이해하고 일상에서 활용할 수 있는 해소 방법을 직접 체험하는 시간을 가졌다.

또, 교육 후에는 단원들을 대상으로 전자담배 인식개선 관련 사후 설문조사를 실시했다. 구는 이를 통해 전자담배의 위해성과 청소년 사용 위험성 등에 대한 단원들의 인식 변화를 점검하고 청소년 유해환경 노출 예방에 대한 관심을 높여 나갈 계획이다.

구는 여름철 온열질환 예방 차원에서 이달 중순부터 8월까지 술래잡기단의 현장 활동을 중단한 뒤 9월부터 하반기 활동을 재개할 예정이다. 하반기에는 미점검 업소를 중심으로 현장 점검을 이어가며 주류·담배 판매업소에 청소년 보호를 위한 판매금지 규정과 신분증 확인 의무를 지속적으로 안내하고, 단원 의견을 반영해 현장 활동 효율성을 높일 방침이다.

전성수 서초구청장은 “이번 교육이 단원들의 자기관리 역량을 높이고 청소년의 음주·흡연 예방 활동을 한층 강화하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 주민 참여를 바탕으로 청소년 유해환경 차단에 최선을 다하겠다”고 말했다.