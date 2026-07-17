뚝섬·여의도·잠실·난지 수영장, 밤 10시까지 운영 개장 이후 약 15만명 방문…뚝섬 이용객 가장 많아 라이브 공연·워터 뮤직 콘서트 등 열대야 속 행사도

[헤럴드경제=손인규 기자] 무더위와 열대야가 이어지는 여름밤, 한강 수영장이 또 다른 피서지로 떠오르고 있다.

서울시는 도심 속 워터파크 ‘한강 수영장·물놀이장’을 지난달 19일 개장한 데 이어 3일부터 뚝섬·여의도 수영장, 잠실·난지 물놀이장을 오후 6~10시에 야간 운영한다고 17일 밝혔다.

이달 14일까지 개장 이후 26일간 총 14만9988명이 한강 수영장과 물놀이장을 방문했는데 가장 많은 이용객이 찾은 뚝섬 수영장은 5만819명이 방문해 전년 대비 29% 증가했다. 여의도 수영장은 4만9048명으로 전년 대비 37% 상승했다.

수영장 이용 요금은 어린이 3000원·청소년 4000원·성인 5000원이고, 물놀이장 요금은 어린이 1000원·청소년 2000원·성인 3000원이다. 6세 미만은 무료다. 1회 입장권으로 온종일 이용할 수 있다.

서울시는 한강 수영장·물놀이장 방문객들의 즐거운 피서를 위해 특화 프로그램도 운영할 계획이다. 우선 이용객이 많은 뚝섬·여의도 수영장에서는 18일부터 주말과 공휴일에 이동형 풀장에 얼음을 넣어 폭염을 시원하게 이겨낼 수 있도록 ‘얼음탕(냉탕) 이벤트’를 연다.

뚝섬·여의도 수영장에서는 7~8월 버스킹 공연을 선보여 열대야에 시원함을 더해줄 예정이다. 2026 한강페스티벌-여름 일환으로 난지 물놀이장에서는 다음달 1~2일 워터 뮤직 콘서트 ‘한강뮤직퐁당’이, 잠실 물놀이장에서는 아슬아슬한 줄타기 체험을 하고 명인의 줄타기도 감상하는 ‘한강얼쑤퐁당’이 다음달 8~9일 개최될 예정이다.

아울러 서울시는 한강 수영장·물놀이장 방문객들의 안전사고를 예방하고 쾌적한 환경을 제공하기 위해 노력하고 있다. 안전사고 예방을 위해 올해 처음으로 6개 수영장·물놀이장에 실시간 영상 모니터링과 유사시 신속 대응 체계 구축 CCTV 136대를 설치했다. 이 CCTV는 휴식 시간에 이용자가 풀장 통제구역에 접근하는 등 위험 상황을 감지하면 관리사무실 관제요원의 모니터에 경고 화면을 띄우고 알람을 울려 만일의 사고에 대비할 수 있도록 한다.

또 서울시는 시민들에게 쾌적한 수질 환경을 제공하고자 지난해까지 4년간 한강 수영장 전체 여과기 37대를 전면 교체했으며 수질 점검도 진행하고 있다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “서울시는 앞으로도 안전관리, 편의시설, 수질관리를 강화해 더 많은 시민이 한강의 밤을 즐길 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.