- 16일~18일까지, 세계 최대 규모 여성발명 행사…국내외 우수 여성발명품 전시·AI 체험 운영, 사전등록 경품 이벤트 제공

[헤럴드경제= 이권형기자] 전 세계 여성발명인의 혁신적인 아이디어와 발명품을 체험할 수 있는 ‘2026 여성발명왕 EXPO’가 16일~18일까지 코엑스(서울 강남구)에서 개최된다.

어번 엑스포는 ‘대한민국 여성발명품박람회’와 ‘세계여성발명대회’를 함께 개최해 국내외 우수 여성 발명품을 한자리에서 선보일 예정으로 여성발명행사 중 세계 최대 규모다.

올해로 제26회를 맞은 ‘대한민국 여성발명품박람회’에서는 국내 여성발명기업 54개사의 혁신적인 발명품을 만나볼 수 있다. 리빙, 뷰티, 산업, 테크, 푸드 등 다양한 분야의 여성발명품이 전시되며, 관람객은 현장에서 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있다. 행사 기간 진행되는 라이브커머스에서는 우수 여성발명품을 최대 50% 할인된 가격으로 판매한다.

동시에 열리는 ‘제19회 세계여성발명대회’에는 21개국에서 역대 가장 많은 595점이 출품됐다. 출품작은 심사를 거쳐 18일 시상식에서 대상(그랑프리)을 비롯한 본상과 특별상을 수여한다.

17일에는 ‘글로벌 여성IP 리더십 아카데미’가 열린다. ▷AI 시대 글로벌 브랜드의 성공 조건(손동진 ㈜덱스터크레마 대표이사) ▷AI 시대 지식재산 기반 기업의 기술사업화 전략(최인경 타날리시스 대표) ▷여성발명기업인에게 듣는 발명과 창업(김효령 라테라피아 대표, 제난 알셰합 쿠웨이트 일렉트로디스 테크 대표)을 주제로 강연이 진행되며, 지식재산, 브랜딩, 기술사업화 등 여성발명기업의 성장 전략과 실무 경험이 공유될 예정이다.

이 밖에도 AI 기술을 활용한 다양한 체험 프로그램이 마련된다. 손그림을 AI가 작품으로 구현하는 ‘AI 매직 스케치’, 얼굴을 인식해 즉석에서 캐리커처를 제작하는 ‘AI 캐리커처’, 나만의 키링 만들기 등을 즐길 수 있다. 또한 부스 관람 인증 이벤트에 참여하면 매일 선착순 100명에게 홀로그램백을 증정한다.

김용선 지식재산처장은 “여성발명왕EXPO는 세계 여성발명인의 혁신성과 기술력을 알리고, 새로운 성장 기회를 만들어가는 대표적인 글로벌 여성발명 축제”라며 “여성의 섬세하고 참신한 생활 속 아이디어가 특허제품으로 사업화되고, 글로벌 시장으로 진출되도록 전폭적으로 지원해나가겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 엑스포는 누구나 무료로 관람할 수 있다. 홈페이지를 통해 사전등록 후 행사장을 방문한 관람객에게는 추첨을 통해 레트로 미니 냉장고, 무선 선풍기, 뷰티기기 등 다양한 경품을 제공한다.