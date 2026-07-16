통화정책방향 기자간담회서 발언 재정정책 엇박자엔 “지출 형태에 해답”

[헤럴드경제=김벼리·유혜림 기자] 신현송 한국은행 총재는 “주식은 부채와 달리 시스템 리스크로 연결되는 경로는 많지 않다”고 말했다.

신 총재는 16일 오전 통화정책방향 기자간담회에서 최근 증시에 대해 “요새 변동성이 높다”면서도 변동성이 실물 경제에 미치는 영향은 제한적이라고 말했다.

그는 “다른 나라 사례를 봐도 증시가 큰 폭으로 조정돼도 금융계정 전체에 미치는 영향은 크지 않다”며 “2000년 나스닥 거품 당시 주가가 큰 폭으로 상승했다가 떨어졌는데 금융제도에 미치는 영향은 제한적이었다”고 말했다.

재정정책과 엇박자를 보이는 것 아니냐는 지적에 대해서는 “재정정책이 경제 전반에 성장 여력을 더 증가시킬 수 있는 투자로 이어진다면 엇박자가 안 될 수 있다”며 “특히 잠재성장률과 생산성을 높인다고 하면 그건 통화정책과 부합한다고 할 수 있다”고 말했다. 이어 “지출의 형태나 규모, 집행 속도 등에 따라서 해답이 바뀔 수 있다”고 덧붙였다.