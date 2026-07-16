비웨이브 엔터와 전속계약

[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 서예지가 비웨이브 엔터테인먼트에 새 둥지를 틀고 새출발을 준비한다.

16일 비웨이브 엔터테인먼트는 “서예지와 전속계약을 체결했다”며 “콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 서예지 배우만의 개성을 살린 다양한 활동을 전폭적으로 지원할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “대중과 적극적으로 소통할 수 있는 기회도 꾸준히 만들어가겠다”고 했다.

2013년 드라마 ‘감자별 2013QR3’로 데뷔한 서예지는 드라마 ‘사이코지만 괜찮아’, ‘이브’, ‘무법 변호사’, ‘구해줘’, 영화 ‘내일의 기억’, ‘양자물리학’, ‘암전’ 등에서도 활약하며 필모그래피를 쌓았다.

또 지난 1월에는 연극 ‘사의 찬미’를 통해 데뷔 후 처음으로 무대에 올라 비운의 소프라노 윤심덕 역을 맡아 새로운 연기 변신에 나서기도 했다.

한편 서예지가 전속계약을 체결한 비웨이브에는 토니안, 원어스, 홍은희가 소속돼 있다.