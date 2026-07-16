[헤럴드경제=민성기 기자] 코미디언 김숙이 금연 후 한 달 만에 8kg이 쪘다고 털어놨다.

15일 채널 ‘VIVO TV - 비보티비’에는 ‘※레전드 사연 탄생※ 김숙 넌 무슨 병문안 가서 환자를 헷갈리니.. 누구나 하나씩 가지고 있던 천하제일 바보짓 자랑대회’라는 제목으로 영상이 게재됐다.

영상에서 김숙은 금연 후 3개월 만에 10kg이 쪘다는 사연에 “나는 금연 후 한 달 만에 8kg이 쪘다”고 회상했다.

이어 “나는 처음으로 팔에도 피멍이 생겼다. 살이 갑자기 찌니까 양복 같은 거 입고 하루 종일 있으면 팔꿈치 안쪽에 나선형으로 피멍이 들어있다”며 “살이 쪄서 낀 거다. 옷 때문에 뻘겋게 줄처럼 생겼다. 살쪄본 사람은 안다. 실핏줄 터지듯이 멍이 든다”고 털어놨다.

금연을 위해 초콜릿과 사탕을 입에 달고 살았다는 김숙은 “기본 49~50kg 나가다가 금연하면서 식탐이 늘어났다”며 “이분은 3개월 만에 10kg 늘어난 거면 관리를 잘한 거다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

송은이와 김숙은 코미디언 신기루와 전화 연결에 나섰다. 김숙과 신기루는 금연 학교 개교에 대해 언급했다. 김숙은 “나는 하루에 세 갑을 폈던 애잖아. 어떨 때 담배를 펴야하는지 정확히 아는 애잖아. 이런 사람들이 프로그램을 짜야 한다”라고 전했다.

이에 신기루는 “내 출연료가 얼마 안 되겠지만 드리면서까지도 이 프로그램은 하고 싶다”며 금연 학교 입학 의지를 드러냈다.