[헤럴드경제=문영규 기자] 할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 개봉을 앞두고 기상청을 통해 폭염대비 수칙을 전해 관심을 모으고 있다.

기상청은 16일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 “스파이더맨이 기상청에 등장했다?! 인공지능(AI) 아님, 주의”라며 “진짜 실제 상황이다. 스파이더맨 배우 톰 홀랜드가 기상청에 깜짝 특별 메시지를 전했다”고 밝혔다.

영상에서 톰 홀랜드는 “여러분의 친절한 이웃 스파이더맨이 전하는 폭염 대비 수칙에 집중해 달라”며 “첫 번째, 물을 자주 마셔달라. 두 번째, 자외선 차단제를 잘 바르는 것도 무척 중요하다”고 강조했다.

그는 이어 “마지막으로 무더위를 피하고 싶으시다면 시원한 극장에서 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’를 관람하시는 건 어떻냐”고 제안하면서 “한국에 계신 팬 여러분 우리 극장에서 만나자”고 덧붙였다.

기상청은 이번 영상을 폭염 피해예방 ‘해피해피 캠페인’의 일환으로 기획했다.

이와 함께 일 최고 체감온도가 38℃가 넘는 극한 더위와 ‘폭염중대경보’가 발표될 경우 즉시 야외활동 및 작업을 중단하고, 가장 시원한 실내로 대피해 달라고 요청했다.

그러면서 “더위와 맞서 싸우기보다, 안전하게 피하는 것이 진짜 히어로다운 선택”이라며 “톰 홀랜드와 함께 건강하고 안전한 여름을 만들어가자”고 했다.

한편 톰 홀랜드가 주연한 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’는 북미 개봉일보다 앞선 오는 29일 국내 개봉한다.

‘스파이더맨: 노 웨이 홈’ 이후 5년 만의 시리즈로, 사랑하는 사람들의 기억 속에서 지워진 후 완전히 달라진 삶을 살아가는 피터 파커(톰 홀랜드 분)의 여정을 그리고 있다.