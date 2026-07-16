[헤럴드경제=이명수 기자] 그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 엄격한 식단 조절을 언급했다.

스타투데이에 따르면, 지난 15일 유튜브 채널 ‘유튜브 하지영’에는 ‘김부장 특집! 손나은 “윤경호 최대훈 소지섭 선배님 연기보는데 손이 덜덜 떨렸어요!!”’라는 제목의 영상이 공개됐다.

SBS 금토드라마 ‘김부장’에 출연한 손나은은 이날 하지영과 함께 작품에 대한 이야기부터 자신에 대한 이야기까지 다양한 주제로 대화를 나눴다.

먼저 두 사람은 편의점을 찾았다. 하지영은 “치팅데이 같은 느낌”이라며 “(손나은이) 라면, 밥도 안 먹는다”라고 설명했다.

그녀는 “솔직하게 말하자면, 데뷔 이후 혼자 라면 하나를 끓여서 먹은 적이 없다”며 “컵라면 하나도 다 먹어본 적이 없다”고 말해 놀라움을 자아냈다.

이어 “먹으면 안 되겠다는 생각이 먼저 든다. 정말 먹고 싶을 때도 다른 사람 것 한입 정도만 먹었다”며 오랜 시간 몸에 밴 식단 관리 습관을 설명했다.