제이오션重, 연내 양수 마무리 예정 2028년 첫 완성선 인도 목표 제시 인수 완료 전 물량 확보…건조 시동 국내 최대 도크에 빠른 납기 강점 영도 ‘특수선’, 군산 ‘대형 상선’ 이원화 낙수효과로 전북 지역 생태계 활력 기대

[헤럴드경제=고은결 기자] 2010년 완공 이후 조선업 불황과 수주 가뭄 등으로 부침을 겪었던 전북 군산조선소가, 제이오션중공업을 새 주인으로 맞이하며 건조 체계 복원에 속도를 내고 있다. 군산조선소는 단일 도크로는 세계 최대 규모임에도 불구, 업황 악화 등으로 9년간 완성선 생산 가동이 멈추며 지역 경제의 ‘아픈 손가락’으로 여겨졌다.

16일 업계에 따르면 제이오션중공업과 HD현대중공업은 지난달 7800억원에 군산조선소를 양수·양도하는 계약을 체결했다. 양수 대금 납부와 소유권 이전 등기 등 절차는 연내 마무리한다. 제이오션중공업은 HJ중공업의 대주주인 사모펀드(PEF) 에코프라임마린퍼시픽이 군산조선소 운영을 위해 만든 법인이다.

군산조선소는 지난 2010년 준공 이후 가동 초기에는 연간 1조원 안팎의 매출을 올렸다. 그러나 중국 조선사들의 저가 수주 공세와 글로벌 발주 감소세로 가동률이 급감하며 2017년 가동이 멈췄고, 2022년 이후 제한적 재가동에 돌입해 주로 선박 블록을 생산했다. 업계 관계자는 “제이오션중공업은 이미 영업 인력을 보유하고 활동 중”이라며 “향후 조선소 설비 정비와 본격적인 추가 인력 확보에 나설 것으로 보인다”라고 말했다.

2028년 첫 완성선 인도 목표…선제적 물량 확보

이번 거래는 양사의 이해관계가 맞물린 결과로 평가된다. HD현대중공업은 확보한 자금을 미래 사업이나 글로벌 영토 확장에 재투자할 수 있게 됐고, 제이오션중공업은 단숨에 초대형 선박 건조가 가능한 인프라를 확보하게 됐다.

군산조선소는 당분간은 HD현대중공업이 발주한 선박용 블록을 생산할 방침이다. 동시에 내년에는 공정 돌입, 2028년 첫 완성선 인도를 목표로 삼고 생산 설비 등을 재정비한다. 아울러 제이오션중공업은 공식 인수 절차가 완료되기 전에도 이미 선제적 물량 확보에 성공했다. 지난달 말 오세아니아 지역 선주사와 11만4000톤(t)급 원유·석유제품 운반선 4척에 대한 건조의향서(LOI)를 체결했으며, 본계약 체결로 이어지면 군산조선소에서 완성선 생산은 9년 만에 재개된다.

지역 사회 역시 군산조선소의 부활을 반기고 있다. 기자재 부품이 아니라 완성선을 직접 건조하게 되면, 지역 내 수백개의 조선 협력업체와 기자재 제조사들의 공장 가동률도 수직 상승하기 때문이다. 이는 지역 조선업 생태계의 선순환으로 이어질 전망이다. 또한 철강·부품 자재 산업 활성화, 해운·물류 분야 파급효과도 가져올 것으로 보인다.

지역 경제 활성화 마중물…빠른 납기 강점

아울러 최근 글로벌 조선업계가 도크 부족으로 몸살을 앓는 상황에서, 수주 잔량이 비어 있는 군산조선소는 선사들에 ‘빠른 납기’를 무기로 내세울 수 있을 전망이다. 군산조선소는 세계 최대 규모의 130만t급 도크(길이 700m, 폭 115m) 1기와 1650t 골리앗 크레인, 1.4㎞에 달하는 안벽 등을 갖췄으며, 연간 조립량은 25만t 규모로 18만t급 벌크선 기준으로 12척을 건조할 수 있다. 도크 길이만 보더라도 HD현대중공업 울산 본사(642m)와 삼성중공업 거제 조선소(640m)를 훌쩍 뛰어넘는 규모다.

이번 인수로 HJ중공업과의 이원화 생산 전략 본격화 및 시너지도 예상된다. 그간 HJ중공업의 부지·도크 규모 제약으로 대형 선박을 수주하지 못했지만, 군산 조선소에서는 초대형 원유운반선(VLCC) 등을 건조할 수 있어서다. HJ중공업 관계자는 “HJ중공업의 영도조선소는 군함 등 특수선 함정 부문과 친환경 컨테이너선 등 건조에 집중할 것”이라며 “새로운 군산조선소는 VLCC, 탱커선 등 대형 상선과 풍력 구조물 등 생산 기지로 사업을 이어갈 것”이라고 설명했다.

DS투자증권은 최근 보고서에서 “현재 글로벌 VLCC 슬롯은 2030년 인도분까지 채워지고 있고 운임 역시 견조하기 때문에, (제이오션중공업이) 2028~2029년 납기의 단납기 슬롯을 제공할 경우 고선가 기반의 인콰이어리(구매 문의)가 다수 들어올 것으로 기대된다”며 “또한 HD현대중공업이 군산 야드의 가동률 유지를 위해 향후 3년간 선박 블록 제작 물량 발주를 계약에 명시한 만큼 단기 매출 공백 부담은 최소화될 예정”이라고 분석했다.